Die erste Woche der NFL-Preseason läuft! Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag duellierten sich eine ganze Reihe an NFL-Teams als Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Den Startschuss für den Samstag gaben die New York Giants und Buffalo Bills. In einer umkämpften Partie setzten sich die Giants mit 34:25 durch.

Bei beiden Teams fehlte ein Teil der etatmäßigen Starter. Rookie-Quarterback Jaxson Dart konnte in seinem Giants-Debüt überzeugen. Der Erstrunden-Pick stellte sein Können schnell unter Beweis und sorgte für mehrere Highlights. Er brachte zwölf seiner 19 Pässe für 154 Yards und einen Touchdown an.