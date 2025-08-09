Anzeige
NFL Preseason Woche 1 - Spiele am Samstag: Buffalo Bills unterliegen New York Giants

  • Veröffentlicht: 09.08.2025
  • 22:30 Uhr
  • ran.de

Die erste Woche der NFL-Preseason läuft! Am Samstag und in der Nacht auf Sonntag duellierten sich eine ganze Reihe an NFL-Teams als Vorbereitung auf die neue Spielzeit.

Die Preseason in der NFL ist gestartet! Am Freitag und in der Nacht auf Samstag legten bereits einige Teams vor, am Samstag und in der Nacht auf Sonntag ziehen eine Reihe an Franchises nach.

Den Startschuss für den Samstag gaben die New York Giants und Buffalo Bills. In einer umkämpften Partie setzten sich die Giants mit 34:25 durch.

Bei beiden Teams fehlte ein Teil der etatmäßigen Starter. Rookie-Quarterback Jaxson Dart konnte in seinem Giants-Debüt überzeugen. Der Erstrunden-Pick stellte sein Können schnell unter Beweis und sorgte für mehrere Highlights. Er brachte zwölf seiner 19 Pässe für 154 Yards und einen Touchdown an.

CHARLOTTE, NC - AUGUST 08: Cleveland Browns quarterback Shedeur Sanders (12) reverses his field of direction to momentarily escape some defenders during a NFL, American Football Herren, USA preseas...

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Ausgewählte Preseason-Spiele im NFL Network

Hier geht's zum Joyn-Stream

Auch Russell Wilson kam zum Einsatz. Er fand mit sechs seiner sieben Pässe einen Abnehmer und warf für 28 Yards. Auf Seiten der Bills kam Josh Allen nicht zum Einsatz. Mitchell Trubisky (ein Touchdown), Mike White (zwei Touchdowns) und Shane Buechele teilten sich die Snaps.

Running Back Ray Davis verwandelte als Teilzeit-Kicker für die Bills einen Extra Point.

Houston Texans @ Minnesota Vikings

Ab 22:00 Uhr deutscher Zeit im Liveticker.

Pittsburgh Steelers @ Jacksonville Jaguars

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 01:00 Uhr deutscher Zeit im Liveticker.

Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 01:30 Uhr deutscher Zeit im Liveticker.

Tennessee Titans @ Tampa Bay Buccaneers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 02:00 Uhr deutscher Zeit im Liveticker.

Kansas City Chiefs @ Arizona Cardinals

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 02:00 Uhr deutscher Zeit im Liveticker.

New York Jets @ Green Bay Packers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 02:00 Uhr deutscher Zeit im Liveticker.

Denver Broncos @ San Francisco 49ers

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ab 02:30 Uhr deutscher Zeit im Liveticker.

