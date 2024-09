NFL - Rookie-Quarterbacks nach Woche zwei: Kleine Schritte, keine Touchdowns

In Woche zwei durften erneut drei Rookie-Quarterbacks von Beginn an auflaufen.

Auf einigen von ihnen, wie Caleb Williams oder Jayden Daniels, liegen bereits in dieser Saison die Hoffnungen ihrer Franchises. Andere, wie Michael Penix Jr. , wurden eher perspektivisch ausgewählt und sollen erst in den kommenden Jahren übernehmen.

Insgesamt elf Quarterbacks wurden im NFL Draft 2024 ausgewählt. Sechs davon in Runde eins. So viele, wie seit 1983 nicht mehr. Die Erwartungshaltung ist entsprechend hoch.

Die NFL-Saison 2024 kommt in Fahrt. Auch in Woche zwei durften mehrere Rookie-Quarterbacks starten - so richtig überzeugen konnte aber bisher noch keiner. ran gibt einen Überblick.

Zwei fragwürdige Entscheidungen führten in der zweiten Hälfte zu seinen ersten beiden Interceptions in der NFL. Auf seinen ersten NFL-Touchdown wartet Williams noch.

Im ersten offensiven Drive der Bears brachte der Nummer-Eins-Pick fünf von fünf Pässen für 55 Yards an und sah im Vergleich zu seinem schwachen Auftakt in Woche 1 deutlich komfortabler und sicherer aus. Der Drive endete dann aber kurz vor der Red Zone mit einem Sack - der erste von insgesamt sieben (!) beim Sunday Night Game gegen die Texans.

Trotz eines vielversprechenden Starts tat sich Williams auch in seiner zweiten Partie als NFL-Quarterback weiterhin etwas schwer . Doch das lag nicht alleine an ihm.

"Das ist extrem frustrierend", kommentierte Daniels die Unfähigkeit der Offense, die guten Feldpositionen in Touchdowns umzumünzen. Daniels' Potenzial ist trotzdem deutlich zu erkennen. Seine Dynamik hat Leben in die Offense der Commanders gebracht, und auch nach 124 NFL-Snaps bleibt der Nummer-Zwei-Pick weiterhin ohne Turnover.

Allerdings konnte Bo Nix bisher auch keine richtig guten Akzente setzen, wie er es in der Preseason getan hatte. "Es ist ein langer Prozess", gab der 24-Jährige nach dem Spiel zu. "Die NFL ist aber nicht ohne Grund so hart, und wir müssen einfach als Mannschaft, als Gruppe, Wege finden, um besser zu werden und uns weiterzuentwickeln."

Nix startete schwach und konnte in der ersten Hälfte lediglich 39 Passing Yards verbuchen. Auch ein starker 50-Yard-Pass auf Josh Reynolds konnte den Lauf der Dinge in der zweiten Halbzeit nicht wirklich ändern. Nur zwei Plays später warf Nix einen fragwürdigen Pass in die Hände von Steelers-Cornerback Cory Trice.

Auch der zwölfte Pick des diesjährigen Drafts, Bo Nix, durfte in Week 2 seinen zweiten Start in der NFL feiern. Wie vergangene Woche hatte der Broncos-Quarterback allerdings auch diesmal zu kämpfen.

Nummer-acht-Pick Michael Penix Jr. wird es in dieser Saison bei den Atlanta Falcons schwer haben. Starting Quarterback Kirk Cousins zeigte zum Saisonauftakt beim 10:18 gegen die Pittsburgh Steelers zwar eine schwächere Leistung, wird aber auch in den kommenden Partien nicht vom Thron zu stoßen sein.

Nummer-drei-Pick Drake Maye kam bei der 20:23-Niederlage der New England Patriots gegen die Seahawks nicht zum Einsatz. Er wartet hinter Starter Jacoby Brissett auf seinen ersten NFL-Einsatz, hat aber durchaus Chancen, diesen noch in der laufenden Spielzeit zu bestreiten.

Die späteren Draft-Picks

Fünftrunden-Pick Spencer Rattler (New Orleans Saints) verlor in der Offseason das Rennen um die Backup-Position von Derek Carr gegen Jake Haener und stand in Week 2 nicht im aktiven Kader - ebenso wie Sechstrunden-Pick Joe Milton III (New England Patriots).

Fünftrunden-Pick Jordan Travis steht noch immer auf der "Reserve/Non-Football Injury List" der New York Jets. Sechstrunden-Pick Devin Leary (Baltimore Ravens) und Siebtrunden-Pick Michael Pratt (von den Green Bay Packers gedraftet, mittlerweile bei den Tampa Bay Buccaneers) stehen im Practice Squad ihres Teams.