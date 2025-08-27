Anzeige
American Football

NFL: Rückkehr von Adam Thielen zu den Minnesota Vikings ist perfekt

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 16:26 Uhr
  • Chris Lugert

Die Minnesota Vikings holen eine Franchise-Ikone zurück. Via Trade kommt Wide Receiver Adam Thielen von den Carolina Panthers.

Es hatte sich zuletzt bereits angedeutet, nun ist es perfekt: Wide Receiver Adam Thielen kehrt zu den Minnesota Vikings zurück.

Wie mehrere führende NFL-Medien übereinstimmend berichten, einigten sich die Vikings mit den Carolina Panthers auf einen Trade. Demnach umfasst der Deal neben dem Passempfänger auch einen Picktausch zwischen den Teams.

So erhalten die Vikings zusätzlich zu Thielen auch einen Conditional-Siebtrunden-Pick 2026 und einen Fünftrundenpick 2027. Die Panthers bekommen im Gegenzug einen Fünftrundenpick 2026 und einen Viertrundenpick 2027.

Thielen mit erfolgreicher Vergangenheit bei den Vikings

Für Thielen ist es eine Rückkehr zu jenem Team, bei dem der heute 35-Jährige die erste Phase seiner NFL-Karriere verbrachte. 2013 kam er als Undrafted Free Agent zu den Vikings, etablierte sich in den folgenden Jahren aber als einer der wichtigsten Offensivspieler des Teams.

2017 und 2018 wurde Thielen in den Pro Bowl gewählt, außerdem wurde ihm 2017 sogar die Ehrung als Second-Team All-Pro zuteil. Nach der Saison 2022 wurde Thielen von den Vikings entlassen.

Anschließend unterschrieb er bei den Panthers und fungierte fortan als wichtigste Anspielstation für den jungen Quarterback Bryce Young. 2023 knackte er dabei noch einmal die Marke von 1.000 Receiving Yards, im Vorjahr kam er verletzungsbedingt nur zehnmal zum Einsatz und verbuchte 615 Yards.

