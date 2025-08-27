Anzeige
nfl-offseason

NFL: Kansas City Chiefs – So lange ist Rashee Rice gesperrt

  • Veröffentlicht: 27.08.2025
  • 18:44 Uhr
  • Justin Kraft

Die Kansas City Chiefs müssen in der kommenden Saison lange auf Rashee Rice verzichten – anders als ursprünglich gedacht wohl auch schon zum Saisonstart.

Zunächst hatten die Kansas City Chiefs noch die Hoffnung, dass Rashee Rice seine Sperre erst in der laufenden Saison erhalten wird, nun scheint die Entscheidung aber doch früher gefallen zu sein.

Wie Adam Schefter berichtet, wird die NFL den Wide Receiver für mindestens sechs Spiele suspendieren – beginnend mit dem Saisonstart.

Erst hieß es, dass die disziplinarische Anhörung erst am 30. September stattfindet und er deshalb an den ersten vier Spieltagen zur Verfügung stehen könnte. Nun kommt es offenbar zur Wende.

Vor einigen Wochen wurde Rice von einem Bezirksgericht zu fünf Jahren auf Bewährung und 30 Tage Haft verurteilt, die er innerhalb der fünf Jahre zu einem beliebigen Zeitpunkt antreten kann.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • NFL: Alle News und Infos

  • NFL-Draft im Überblick

  • NFL: Spielplan

Anzeige

Außerdem musste er mehr als eine Million US-Dollar zahlen, darunter Anwaltskosten und die Entschädigung der Unfallopfer. In einem illegalen Straßenrennen im texanischen Dallas verursachte er 2024 einen schweren Unfall mit insgesamt sechs Fahrzeugen und flüchtete vom Unfallort.

Zwei Beteiligte mussten im Krankenhaus behandelt werden. Erst später stellte sich der NFL-Star den Behörden und übernahm Verantwortung für den Unfall. In seinem Wagen wurde zudem Marihuana gefunden.

Die Kansas City Chiefs starten in der Nacht zum 6. September (2 Uhr deutsche Zeit) gegen die Los Angeles Chargers in die neue Saison.

NFL: News und Videos
imago images 1065459957
News

Cuts! Die 18 überraschendsten Spieler-Entlassungen

  • 27.08.2025
  • 18:49 Uhr
2230493419
News

Quarterback-Klasse von 2022: Die schwächste jemals?

  • 27.08.2025
  • 17:13 Uhr
March 10, 2023: Minnesota Vikings wide receiver Adam Thielen walks off the field after the team s loss to the New York Giants in the playoffs in January 2023. - ZUMAm67_ 20230310_zaf_m67_008 Copyri...
News

Rückkehr perfekt: Vikings traden für Star-Receiver

  • 27.08.2025
  • 16:26 Uhr

NFL: Super-Bowl-Champion? Rob Gronkowski mit heißem Tip

  • Video
  • 01:07 Min
  • Ab 0
NFL, American Football Herren, USA Kansas City Chiefs at Arizona Cardinals Aug 9, 2025; Glendale, Arizona, USA; Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) and tight end Travis Kelce (87) a...
News

Mahomes reagiert auf Verlobung von Kelce und Swift

  • 27.08.2025
  • 12:13 Uhr
imago images 1064905577
News

Finale Roster Cuts: Rabenschwarzer Tag für deutsche NFL-Profis

  • 27.08.2025
  • 12:06 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Detroit Lions at Atlanta Falcons Aug 8, 2025; Atlanta, Georgia, USA; Atlanta Falcons place kicker Lenny Krieg (46) celebrates with punter Bradley Pinion (13) afte...
News

Roster Cuts: Wie geht es weiter für die Deutschen?

  • 27.08.2025
  • 11:46 Uhr

NFL: Bestes Runningback-Duo? Dieses Paar wird abgehen

  • Video
  • 02:32 Min
  • Ab 0
Kelce und Swift sind verlobt
News

"It's a love story": Kelce und Popstar Swift verlobt

  • 27.08.2025
  • 09:08 Uhr
Super Bowl LVIII - San Francisco 49ers v Kansas City Chiefs
News

Trennung von Taylor Swift? Travis Kelce reagiert auf Leaks

  • 27.08.2025
  • 09:07 Uhr
NFL: Galerien
Joe MixonUpdate

Star-Running-Back verpasst Saisonstart

  • Galerie
  • 28.08.2025
  • 11:42 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New England Patriots at New York Giants Aug 21, 2025; East Rutherford, New Jersey, USA; New York Giants quarterback Tommy DeVito (15) warms up before the game aga...Update

Nach Giants-Aus: NFL-Team schlägt bei Tommy DeVito zu

  • Galerie
  • 27.08.2025
  • 19:07 Uhr
imago images 1064384237

Übersicht: Die Roster Cuts jedes Teams

  • Galerie
  • 27.08.2025
  • 15:00 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Houston Texans at Jacksonville Jaguars Sep 24, 2023; Jacksonville, Florida, USA; Houston Texans quarterback CJ Stroud (7) celebrates a touchdown with wide receive...Update

Week 3 beendet: Das Power Ranking der Preseason

  • Galerie
  • 27.08.2025
  • 14:46 Uhr
imago images 1065482012

Drei Mal die 1 und eine 6! Das große Preseason-Zeugnis

  • Galerie
  • 27.08.2025
  • 14:24 Uhr
imago images 1065212591

Saisonaus: Offensive Line der Atlanta Falcons zerfällt

  • Galerie
  • 27.08.2025
  • 12:16 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New Orleans Saints at New York Giants Dec 8, 2024; East Rutherford, New Jersey, USA; New Orleans Saints quarterback Derek Carr (4) walks off the field after field...Update

Carr-Nachfolge: Saints geben neuen Starting-QB bekannt

  • Galerie
  • 27.08.2025
  • 00:41 Uhr
Unter den Besten: Amon-Ra St. Brown

NFL Top 100: St. Brown knapp hinter Hurts

  • Galerie
  • 26.08.2025
  • 16:31 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Las Vegas Raiders at New Orleans Saints Dec 29, 2024; New Orleans, Louisiana, USA; Las Vegas Raiders wide receiver Jakobi Meyers (16) signals a first down against...Update

NFL-Gerüchte: Star-Receiver der Raiders fordert Trade

  • Galerie
  • 25.08.2025
  • 23:34 Uhr
Los Angeles Rams v Cleveland Browns - NFL Preseason 2025

So schlugen sich die Rookie-QBs in der Preseason

  • Galerie
  • 25.08.2025
  • 14:49 Uhr