Die Kansas City Chiefs müssen in der kommenden Saison lange auf Rashee Rice verzichten – anders als ursprünglich gedacht wohl auch schon zum Saisonstart.

Zunächst hatten die Kansas City Chiefs noch die Hoffnung, dass Rashee Rice seine Sperre erst in der laufenden Saison erhalten wird, nun scheint die Entscheidung aber doch früher gefallen zu sein.

Wie Adam Schefter berichtet, wird die NFL den Wide Receiver für mindestens sechs Spiele suspendieren – beginnend mit dem Saisonstart.

Erst hieß es, dass die disziplinarische Anhörung erst am 30. September stattfindet und er deshalb an den ersten vier Spieltagen zur Verfügung stehen könnte. Nun kommt es offenbar zur Wende.

Vor einigen Wochen wurde Rice von einem Bezirksgericht zu fünf Jahren auf Bewährung und 30 Tage Haft verurteilt, die er innerhalb der fünf Jahre zu einem beliebigen Zeitpunkt antreten kann.