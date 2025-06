NFL: Russell Wilson ist wegen Malik Nabers zu den New York Giants gewechselt

Der neue Quarterback der Giants bezeichnet den Wide Receiver als "besonderen" Spieler. Noch ist aber offen, wie oft beide überhaupt zusammen auf dem Feld stehen.

Russell Wilson hat sich am Wochenende zu seinen Beweggründen geäußert, bei den New York Giants zu unterschreiben.

"Ich bin seinetwegen hierher gekommen", sagte Wilson am Rande des Fanatics Festes in New York über seinen neuen Teamkollegen Malik Nabers. "Ich wollte wirklich mit jemandem spielen, der so besonders ist wie er", wird der Quarterback von "Empire Sports Media" zitiert.