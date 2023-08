Was hat die NFL-Saison in dieser Saison zu bieten? Ein US-Reporter ist dieser Frage nachgegangen und hat die Spielzeit in "Madden 24" simuliert. Heraus kommen einige wilde Ergebnisse.

NFL-Saison in "Madden 24": Jets verpassen die Playoffs

So trumpft Desmond Ridder bei den Atlanta Falcons auf, wirft für 4895 Yards und 31 Touchdowns – für die Playoffs reicht es dennoch nicht. Jimmy Garoppolo liefert sogar 5111 Passing Yards inklusive 24 Touchdowns.

Bei Rodgers stehen am Ende 4057 Yards durch die Luft und 32 Touchdowns zu Buche. Mit einer 7-10-Bilanz verpassen die Jets aber die Postseason. MVP wird derweil Dak Prescott, der nicht nur die Fans der Dallas Cowboys begeistert: 5208 Passing Yards für 43 Touchdowns bei einer Passquote von 70 Prozent sind wahrlich vorzeigbar.

Zwei wichtige Titel gehen an die Cincinnati Bengals: Zac Taylor wird nach einer 13-4-Saison Coach of the Year, Joe Mixon zum Offensive Player of the Year der AFC gewählt. In der NFC bekommt Cooper Kupp den Preis des besten Offensivstars. Unter den Defense-Stars behaupten sich Von Miller in der AFC und Micah Parsons in der NFC.

Bei den Rookies gibt es diese Preisträger: In der Offense setzen sich Anthony Richardson in der AFC und Jayden Reed in der NFC durch. Die Defense-Preise heimsen Will Anderson in der AFC und Jack Campbell in der NFC ein.