Darnold wirkte unsicher, verfehlte mehrfach weit offene Fenster für seine Pässe und fabrizierte bei vier Drives in die Redzone des Gegners eine Incompletion nach der nächsten. Laut "ESPN Research" überwarf der Quarterback in der ersten Halbzeit allein acht Mal seine Ziele - ein unterirdischer Wert.

Der 27-Jährige zeigte zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt seine schwächste Leistung der Saison. Nachdem in den Vorwochen das Zusammenspiel mit seinen Wide Receivern Justin Jefferson und Jordan Addison fast schlafwandlerisch funktioniert hatte, konnten die Fans und sichtlich auch die Beteiligten selbst in Week 18 ihren Augen kaum trauen.

Die Minnesota Vikings scheiterten im Kampf um die Krone in der NFC und damit dem Freilos zum Auftakt der Playoffs beim 9:31 gegen die Detroit Lions krachend.

Sein Auftritt dürfte bei den Entscheidungsträgern zu akuten Bedenken führen, hatten die Lions in drei der vergangenen vier Spiele doch jeweils mindestens 34 Punkte zugelassen. Derartige Probleme gegen eine der anfälligsten Passverteidigungen der Liga werfen da schon einige Fragen auf.

NFL: Sam Darnold fällt in alte Jets-Muster zurück und wird belächelt

In den sozialen Medien waren Hohn und Spott entsprechend groß. Dieser Darnold erinnerte an die Version aus seiner überaus enttäuschenden Zeit bei den New York Jets erinnert, die ihn mit dem 3. Pick im Draft 2018 verpflichtet hatten.

Das Ende des Lieds ist bekannt. Die hohen Erwartungen konnte er nur viel zu selten erfüllen und wurde 2021 von der Franchise zu den Carolina Panthers verschifft. Über den Umweg San Francisco 49ers in der Vorsaison sollte in Minnesota der x-te Versuch gestartet werden, die Karriere des einstigen Top-Talents noch rumzureißen - und wie!

Darnold strafte seine Kritiker eindrucksvoll lügen, fasste auf bemerkenswerte Weise und mit ungewohnter Selbstverständlichkeit bei den Vikings Fuß. Bis zum Lions-Spiel hatte er in den vergangenen sieben Spielen 18 Passing Touchdowns bei nur zwei Interceptions aufgelegt.

Entsprechend kalt erwischt wurde die Franchise nun durch Darnolds Einbruch zum Abschluss der Regular Season, der auch so gar nicht ins aktuell vorherrschende Bild passt. Man muss festhalten: Die Lobeshymnen kamen zu früh!