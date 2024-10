Gegen die "Cards" führte gerade einmal einer von sechs Drives in die Red Zone des Gegners, sprich die 20 Yards vor der Goal Line, zu einem Touchdown. Eine verheerende Bilanz, die Problematik existiert aber nicht erst seit gestern, sondern hat sich bereits angedeutet und wirft deutliche Frage hinsichtlich der Personalplanung auf.

Und das, obwohl das Team mit Stars wie den Wide Receivern Deebo Samuel und Brandon Aiyuk sowie Tight End George Kittle, der den einzigen Touchdown der Offense am Sonntag erzielte, gespickt ist.

Christian McCaffrey fehlt den San Francisco 49ers weiter an allen Ecken und Enden. Ohne den Superstar ist das Team in der Red Zone bedenklich schwach und bringt die Saison-Ziele fahrlässig in Gefahr - ein Kommentar.

San Francisco 49ers: Christian McCaffrey fehlt an allen Ecken und Enden

Man kann es nicht oft genug betonen: Die "Niners" sind ohne ihren Superstar Christian McCaffrey nur ein Schatten ihrer selbst.

Ob man die Franchise in Abwesenheit des 28-Jährigen, der wohl noch bis mindestens November ausfällt, überhaupt als Contender bezeichnen kann? Die Antwort ist nach den Erfahrungen der letzten Wochen ganz klar: Nein!

Nach fünf Saison-Spielen ist die Zahl der Touchdowns nach Drives in die Red Zone laut dem Statistik-Portal "TeamRankings.com" unter 50 Prozent gesunken, liegt derzeit bei gerade einmal 40,91 Prozent. Dies bedeutet den drittletzten Platz in der NFL nur noch vor den Miami Dolphins und den New England Patriots.

Ein gigantischer Einbruch, waren die 49ers in der vergangenen Saison doch noch die beste Offensive der Liga in Sachen Red-Zone-Effizienz und erzielten dabei in 68 Prozent der Fälle einen Touchdown.

San Franciscos Head Coach Kyle Shanahan wurde auf diese Probleme vor dem Cardinals-Spiel angesprochen, wich jedoch aus. Gegenüber "NBC Sports" betonte der Übungsleiter, es gibt "niemals einen gemeinsamen Nenner. Es ist immer eine Menge an Variablen."