NFL - San Francisco 49ers: Sorgt Mac Jones für Zoff unter Quarterbacks?

  • Veröffentlicht: 10.10.2025
  • 19:39 Uhr
  • ran.de

Bei den San Francisco 49ers sorgt aktuell Mac Jones für Furore. Und auch für Ärger im Quarterback-Raum?

Die San Francisco 49ers können sich nicht beschweren.

Die Kalifornier haben in dieser NFL-Saison zwar mit Verletzungen zu kämpfen, belegen in der umkämpften NFC West mit einer 4-1-Bilanz Platz eins.

Was auch daran liegt, dass Mac Jones auf der Quarterback-Position den angeschlagenen Brock Purdy so ersetzt, dass der 25-Jährige im Moment kaum vermisst wird.

Jones hat die 49ers zu drei Siegen geführt, er hat sich gut in das System von Trainer Kyle Shanahan eingefügt. Jones bringt bislang 66,7 Prozent seiner Pässe an, hat 905 Yards, sechs Touchdowns und nur eine Interception auf dem Konto.

Außerdem hat er entscheidend dazu beigetragen, dass die 49ers nach fünf Spielen die beste Pass-Offense und die fünftbeste Gesamt-Offense der Liga stellen – alles Statements, die für Diskussionen sorgen. Denn Purdy steht nach zwei Starts bei vier Touchdowns und vier Interceptions.

Und San Franciscos General Manager John Lynch wurde jetzt gefragt, ob die starken Leistungen des Backups für Spannungen im Team gesorgt hätten. Speziell im Quarterback-Raum.

Lynch wies die Spekulationen zurück. "Eine bemerkenswerte Eigenschaft von Brock Purdy ist, dass er einer der selbstsichersten Menschen ist – auf eine sehr bescheidene Art", sagte Lynch. "Genau das war einer der Punkte, die uns an ihm überzeugt haben. Er hat großes Vertrauen in seine Fähigkeiten, bleibt dabei aber einfach ein guter Typ mit enormer Bodenständigkeit."

Natürlich wolle jeder Spieler selbst auf dem Feld stehen, sagte er: "Aber ich bin überzeugt, dass Brock sich ehrlich für unser Team freut. Er arbeitet unglaublich hart daran, zurückzukommen. Und wir alle wissen, wie glücklich und dankbar wir uns schätzen können, dass wir einen Ersatzmann haben, der spielt wie ein Starter – und uns enge, hart erkämpfte Siege bringt."

Auch interessant: Kommentar: Sam Darnold Elite? Er ist nicht mal der Seahawks-QB der Zukunft

