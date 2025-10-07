Der milliardenschwere Teambesitzer Jerry Jones muss nach seiner obszönen Geste beim NFL-Spiel der Dallas Cowboys eine Geldstrafe in Höhe von 250.000 Dollar zahlen. Er akzeptiert die Strafe wohl.

Jerry Jones soll 250.000 Dollar zahlen. Und der milliardenschwere Besitzer der Dallas Cowboys wird das wohl auch tun.

Wie "ESPN" berichtet, wird er die von der NFL verhängte Geldstrafe wegen einer obszönen Geste beim 37:22-Erfolg gegen die New York Jets nicht anfechten.

Zwar erklärte er in einem Interview mit dem Radiosender 105.3 The Fan in Dallas, er wolle vor einer endgültigen Entscheidung noch weitere Gespräche führen. Laut "ESPN" sei er aber zufrieden damit, dass die Fans in der gesamten NFL wüssten, wie sehr er sie schätze. Und dass das Geld einem guten Zweck zugutekomme, um Menschen in Not zu helfen.

Der 82 Jahre alte Cowboys-Boss war dabei gefilmt worden, wie er nach dem Sieg gegen die Jets den Mittelfinger in Richtung Tribüne zeigte.

Kurios: Jones behauptete später, das Ganze sei ein Missverständnis gewesen.