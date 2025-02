Denn vom 24. Februar an bis zum 3. März können sich zahlreiche Talente traditionell beim Scouting Combine im Lucas Oil Stadium in Indianapolis zeigen.

So startet im März die Free Agency, im April geht zudem der Draft über die Bühne. Die Talenteziehung, die vom 24. Bis 26. April in Green Bay stattfinden wird, wirft ihre Schatten schon jetzt voraus.

So läuft der Scouting Combine

Beim Combine stehen neben körperlichen Tests auch medizinische und psychologische Untersuchungen auf dem Programm. Daneben können die Teams die Spieler auch interviewen.

Die sogenannten Drills umfassen unter anderem einen Sprint über 40 Yards, Shuttle-Läufe über 20 und 60 Yards, Weit- und Hochsprung aus dem Stand, den Three Cone Drill sowie das Bankdrücken. Positionsspezifische Übungen ergänzen die Tests.

Die Teams können sich so ein genaueres Bild von den Spielern machen, die sie im Draft auswählen wollen. In diesem Jahr haben die Tennessee Titans den Nummer-1-Pick, gefolgt von den Cleveland Browns, den New York Giants, den New England Patriots und Jacksonville Jaguars.