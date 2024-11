NFL - Seattle Seahawks im Formtief: Geno Smith übt Selbstkritik

In vier der vergangenen fünf Spiele mussten sich die Seattle Seahawks geschlagen geben. Inmitten des Formtiefs übt Quarterback Geno Smith Selbstkritik.

Nach einem furiosen Saisonstart mit drei Siegen aus drei Spielen ist die Formkurve der Seattle Seahawks stark abgeflacht. Aus den vergangenen fünf NFL-Partien konnte das Team von Head Coach Mike Macdonald lediglich ein Spiel zu ihren Gunsten entscheiden.

Gegen die Buffalo Bills setzte es zuletzt eine deutliche 10:31-Niederlage, in der auch die Offensive um Quarterback Geno Smith weitestgehend blass blieb.

Zwar konnte Smith den Ball durch die Luft bewegen, konnte aber zahlreiche Third Downs nicht in neue First Downs umwandeln.

Grund genug für Smith, nach der Partie Kritik zu äußern, auch an sich selbst.