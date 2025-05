Beim alljährlichen Frühjahrs-Meeting der NFL stimmen die Owner über mögliche Regeländerungen ab. ran zeigt, was auf der Agenda steht. Von Franziska Wendler Es ist wieder soweit. Die Owner der NFL-Teams treffen sich, um bei ihrem Frühjahrs-Meeting über mögliche Regeländerungen zu diskutieren. Am Dienstag und Mittwoch, 20. und 21. Mai, kommen die Eigentümer auf dem Gelände der Minnesota Vikings in Eagan, Minneapolis zusammen. Dabei stehen gleich mehrere wichtige Themenkomplexe auf der Tagesordnung, über die diskutiert und abgestimmt werden muss. ran zeigt, was sich auf der Agenda befindet.

NFL-Owners-Meeting: Playoff Seeding Vor den jährlichen Eigentümer-Treffen obliegt es jedem Team, einen Vorschlag ob einer möglichen Regeländerung einzureichen. Einer der wichtigsten und richtungsweisendsten kommt in diesem Jahr von den Detroit Lions. Das Team um den deutschen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown hat ein neues Playoff-Format vorgeschlagen, bei dem die Teams auf Grundlage ihrer Bilanz gesetzt werden würden. Im aktuellen Format sind die vier Divisionsieger der beiden Conferences jeweils als die ersten vier Teams der AFC und NFC für die Playoffs gesetzt. Die restlichen drei Wildcard-Plätze gehen an die drei Nicht-Divisionsieger mit der besten Bilanz. Hintergrund: hätte der Vorschlag der Lions in der vergangenen Saison Gültigkeit gehabt, dann wären die Minnesota Vikings, die mit einer bärenstarken Bilanz von 14-3 in der NFC North hinter den Lions nur Zweiter wurden, in den Playoffs auf Rang drei und nicht Rang fünf gesetzt gewesen. Packers-Coach offen: Spieler hätte mich fast geschlagen

Rodgers zu den Steelers - Zeitpunkt soll feststehen "Ich denke, es ist ein sehr gesunder Vorschlag, den wir auswerten und betrachten müssen", kommentierte NFL-Commissioner Roger Goodell. Übrigens: bei Tiebreak-Szenarien würden dennoch weiterhin die Divisionsieger bevorzugt.

Tush Push Bereits vor einigen Wochen reichten die Green Bay Packers den Vorschlag ein, den Tush Push zu verbieten. Während das Thema beim Annual League Meeting im April noch vertagt wurde, kommt es nun auf den Tisch. Der ursprüngliche Vorschlag der Cheeseheads sah vor, dass es verboten wird, einen Spieler zu schieben, beziehungsweise zu schubsen, der sich bei einem Spielzug direkt hinter dem Snapper aufstellt und den Ball nach dem Snap erhält. Im Fokus stand dabei vor allem Quarterback Jalen Hurts, der mit den Philadelphia Eagles bei Spielzügen kurz vor der Endzone auf diese Weise immer wieder Touchdowns erzielt. Wenige Stunden vor Beginn des Meeting haben die Packers ihren eigentlichen Regelantrag aber revidiert und eine überarbeitete Fassung eingereicht. So fordert das Team nun ein generelles Verbot, den Spieler, der den Ball in Händen hält, zu ziehen oder zu schubsen, beziehungsweise zu pushen. Unabhängig davon, wo sich dieser auf dem Feld befindet. Im Wortlaut fordern die Packers, dass "offensive Spieler den Läufer nicht assistieren dürfen, außer in dem sie Gegner für ihn individuell blocken". In der neuen Ausgabe löschen die Packers den vorigen Wortlaut "direkt nach dem Snap", um nicht nur auf die "Tush Push"-Möglichkeit zu gehen.

Damit ein Verbot durchgeht, müssen 24 der 32 Teambesitzer für eine Regeländerung stimmen. Egal, ob für die neue oder alte Fassung der Packers. Laut "ESPN" war es im ersten April-Meeting sehr ausgeglichen. Knapp 16 Besitzer waren dafür, 16 waren dagegen.

NFL-Spieler beim Flag Football? In Minneapolis werden die Owner auch darüber abstimmen, ob NFL-Spieler bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles, Kalifornien Flag Football spielen dürfen. Im Oktober 2023 hatte das Olympische Komitee IOC bekanntgegeben, dass die Sportart mit zwei Wettbewerben, einem für Männer und einem für Frauen, in das olympische Programm aufgenommen wird. Die Team-Eigentümer diskutieren nun eine Beschlussvorlage, die es NFL-Spielern erlauben würde, während der Spiele Flag Football zu spielen. Die Verordnung würde die Teilnahme von maximal einem Spieler pro Team erlauben, plus einen internationalen Spieler pro Team, um den Weg für die Teilnahme von Klubs außerhalb der Vereinigten Staaten zu ebnen. "Die Mitglieder sind der Ansicht, dass die Teilnahme von NFL-Spielern am Flag Football während der Olympischen Sommerspiele 2028 in Los Angeles, Kalifornien, ein solches Wachstum unterstützen und mehrere Interessen der Liga fördern wird, darunter die Steigerung des Interesses der Fans und der Öffentlichkeit am Flag Football und die Erweiterung der globalen Reichweite der NFL", heißt es in der Resolution.

