NFL - Sinkende TV-Quoten: Liga kämpft mit Zuschauerschwund am Wild Card Weekend

Am Wild Card Weekend musste die NFL in Sachen Zuschauerzahlen offenbar eine Schlappe hinnehmen.

Vor Beginn der NFL-Playoff strichen die Liga-Verantwortlichen das Wort "Super" aus der Bezeichnung "Wild Card Weekend". Eine Entscheidung, die beim Blick auf die Zuschauerzahlen nun durchaus passend erscheint.

Laut "Associated Press" konnten die sechs Spiele am vergangenen Wochenende im Durchschnitt 28,3 Millionen Zuschauer pro Partie vor die Bildschirme locken. Im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt von 31,2 Millionen ist das ein Rückgang von 9,3 Prozent.

Dass fünf der sechs Spiele nicht sonderlich knapp waren, half dabei wenig. Genau wie der Fakt, dass TV-Magneten wie die Dallas Cowboys (nicht in den Playoffs vertreten), die Detroit Lions und die Kansas City Chiefs mit Edelfan und Travis-Kelce-Freundin Taylor Swift (beide Teams hatten jeweils ein Freilos in der ersten Playoff-Runde) nicht zu sehen waren.

Auch in der Regular Season konnte sich die beste Football-Liga der Welt demnach über nicht so viele Zuschauer wie im Vorjahr freuen. So sahen durchschnittlich 17,5 Millionen Menschen zu, was einem Rückgang von 2,2 Prozent entspricht.