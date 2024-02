NFL - Spiele in Deutschland: Liga hofft auf Fortsetzung

2025 steigt das vierte der vereinbarten Spiele in Deutschland wieder in Frankfurt. Aber wie geht es darüber hinaus weiter?

Damit könnte in der Spielzeit 2026 das sechste Spiel auf deutschem Boden ausgetragen werden, da Frankfurt im November 2023 noch für Mexiko-Stadt eingesprungen war, weil sich das Aztekenstadion aufgrund der Fußball-WM 2026 im Umbau befand.

Zuvor hatte die NFL bereits die Ausweitung der internationalen Spiele mit Brasilien für 2024 und Spanien für die Saison 2025 bekanntgegeben. Am 1. Spieltag 2024 treten die Philadelphia Eagles in Sao Paolo an, Teilnehmer und Zeitpunkt für das Spiel in Madrid im Santiago Bernabeu steht noch nicht fest.