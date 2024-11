NFL - Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield sauer wegen Interception-Alarm

Das wird auch maßgeblich davon abhängen, wie sich Quarterback Baker Mayfield präsentiert. Er kam gut in die neue NFL -Saison, warf in den ersten fünf Spielen für 1.164 Yards, elf Touchdowns und zwei Interceptions. Dabei agierte er akkurat, fand in 72 Prozent der Fälle den eigenen Mann.

Nun warten in Week 9 die noch ungeschlagenen Kansas City Chiefs. Eine Bewährungsprobe, eine Standortbestimmung und eben ein Fingerzeig, wie es weitergehen kann.

Auch für Mayfield, der im Vorfeld auf die gestiegene Turnover-Anzahl angesprochen wurde.

"Ja, das ärgert mich", sagte Mayfield. "Ich will den Ball nicht abgeben. Für mich ist das, als würde man unserem ganzen Team in den Fuß schießen. Das ist nicht das, was ich tun will, also ja, es macht mich wütend. Das ist natürlich etwas, das ich direkt beheben kann, und das werde ich auch tun."

Dabei sei genau das eine Gratwanderung, "zwischen Aggression und dem Schutz des Footballs abzuwägen".

"Wenn man seine Chancen hat, muss man sie nutzen, aber wenn sie nicht da sind, sollte man auf Nummer sicher gehen, den Ball runterwerfen, aus dem Spiel aussteigen, zum nächsten Down übergehen", sagte Mayfield. "In einem Spiel wie diesem ist es am wichtigsten, mit dem Ball klug umzugehen."