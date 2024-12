In der NFL kam Teddy Bridgewater bei mehreren Teams unter, wurde jedoch immer wieder auch von schwerwiegenden Verletzungen außer Gefecht gesetzt und konnte sein wahres Potenzial selten entfalten.

Das Wichtigste in Kürze

"Das ist der Plan, mein Highschool-Team weiß das auch. Wir wollten den Titel holen und dann wollte ich als Coach selbst nochmal in die NFL. Im Februar würde ich dann in der Offseason das Team wieder übernehmen. Es würde passen. Mal sehen, wie die nächsten ein bis zwei Wochen laufen, vielleicht unterschreibe ich irgendwo."

Gegenüber den NFL-Insidern Ian Rapoport und Tom Pelissero verriet Bridgewater im Interview, dass er einen erneuten NFL-Anlauf wagen will:

Jedoch gibt es wohl noch keinen konkreten Kontakt zu einem bestimmten NFL-Team. 2014 wurde Bridgewater in der ersten Runde des NFL Drafts von den Minnesota Vikings erwählt. Es folgten Stationen bei den New York Jets, New Orleans Saints, Carolina Panthers, Denver Broncos, Miami Dolphins und Detroit Lions.