NFL: Todesfall rund um Super Bowl - Zweite Person wegen Mordes an TV-Reporter angeklagt

Bereits kurze Zeit später sei mit der 48-jährigen Danette Colbert die Hauptverdächtige verhaftet worden. Damals noch unter dem Vorwurf, sie habe Manzanos Mobiltelefon und Bankkarten gestohlen. Gegen sie wurde Anklage wegen Mordes zweiten Grades erhoben – in Deutschland etwa vergleichbar mit "Totschlag".

Es war eine tragische Meldung rund um den Super Bowl 59 . Adan Manzano, der für den spanischsprachigen US-Sender Telemundo in Kansas City vom Super Bowl berichten sollte, wurde wenige Tage vor dem Großereignis tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden.

Neue Entwicklung im Fall Adan Manzano. Der TV-Reporter sollte vom Super Bowl berichten, wurde aber tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Eine zweite Person wird nun wegen Mordes angeklagt.

Das Wichtigste in Kürze

So soll Manzano mit dem Gesicht nach unten auf einem Kissen gelegen haben, weshalb er nicht mehr atmen konnte – Grund dafür sei eine Kombination aus Alkohol und dem Beruhigungsmittel Xanax gewesen.

"Beides sind Depressiva für das zentrale Nervensystem, und wenn man sie kombiniert, ist das wirklich schlecht", so der verantwortliche Gerichtsmediziner Dr. Gerry Cvitanovich. "Eine der Gefahren besteht darin, dass man in eine Lage gerät, in der man die eigene Atmung behindert."

Ein Sicherheitsvideo des Hotels zeigt, wie Manzano und Colbert am Tag des Todes gemeinsam das Zimmer betreten, in dem der Reporter übernachtete. Knapp eine Stunde später erkennt man in den Aufnahmen, wie Colbert das Zimmer alleine verlässt.