NFL: Tom Brady verrät - Zu diesem Team wäre ich fast gewechselt

Stattdessen unterschrieb der mittlerweile 47-Jährige 2020 nach seiner Zeit bei den New England Patriots als Free Agent bei den Bucs und gewann mit der Franchise aus Florida seinen siebten Super-Bowl-Ring.

Tom Brady hat am Sonntag mal wieder eine überraschende Geschichte ausgepackt.

Das Wichtigste in Kürze

Brady entschied nach 18 Kriterien über neues Team

Brady verriet, weshalb er Tampa Bay letztlich den Vorzug vor den Bears gab. Tatsächlich hatte er nach eigener Aussage 18 ausschlaggebende Kriterien erstellt und für jedes Team auf Notizzettel geschrieben.

Unter anderem spielte das Wetter eine Rolle, aber auch die Trainingsgelände und natürlich Coaches und Mitspieler.

Brady hatte die Zettel mitgebracht und hielt sie in die Kamera. "Chicago ist ein Team, von dem ich noch nie erzählt habe. Sie haben sich bei dem Werben sehr bedeckt gehalten, aber ich habe ernsthaft darüber nachgedacht", erzählte Brady.

"Aber am Ende fiel die Wahl auf Tampa. Ich konnte in der Nähe meines Sohnes Jack sein, ich liebte Bruce Arians und seine Rolle in der Offense. Und dann waren da noch großartige Spieler wie Mike Evans und Chris Godwin, denen ich heute noch gerne zuschaue", führte der Ex-Quarterback aus.