NFL Trade Deadline 2024: Gerüchte, News und fixe Wechsel im Ticker

Der Trade von Star-Receiver Davante Adams zu den New York Jets ist kaum ein paar Stunden her, da wechselt bereits der nächste Edel-Passempfänger.

+++ Update, 15. Oktober: New York Jets holen Davante Adams +++

Das lange Hin und Her hat ein Ende: Davante Adams verlässt die Las Vegas Raiders und wird sich den New York Jets anschließen.

Der Wide-Receiver-Star trifft im "Big Apple" auf seinen langjährigen Quarterback Aaron Rodgers. Von 2014 bis 2021 hatten die beiden gemeinsam bei den Green Bay Packers gespielt und sich zu einem der besten Offensiv-Duos der Liga entwickelt.

Ab 2017 wurde der 31-Jährige sechsmal in Folge in den Pro Bowl gewählt, von 2020 bis 2022 wurde Adams zum First Team All Pro gewählt.

Die Raiders erhalten im Gegenzug für Adams einen Conditional Third Round Pick, der sich im besten Fall zu einem Zweitrundenpick verbessern kann. Die Jets zahlen zudem das ausstehende Gehalt des Passempfängers. Er hatte im Jahr 2022 einen 140 Millionen US-Dollar schweren Fünfjahres-Vertrag unterschrieben.