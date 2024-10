NFL: Trent Williams stellt San Francisco 49ers vor nächstes Vertragschaos

Bei den San Francisco 49ers droht nach Brandon Aiyuk das nächste Vertragsdrama. Dieses Mal droht Left Tackle Trent Williams, Ärger zu machen.

Denn Williams ist, wie zuvor Receiver Aiyuk, unzufrieden mit seinem Vertrag und hat auch keine Probleme damit, seinen Unmut nach außen zu tragen. Doch wie ist die aktuelle Situation zwischen den 49ers und ihrem Star-Tackle?

Schenkt man "ESPN" Glauben, droht dem Team aus Kalifornien der Super-Gau: "Die 49ers haben noch einiges zu tun. Mir wurde gesagt, dass Trent Williams nicht glücklich ist, und die Drohung, dass er Spiele verpasst, ist real", so Reporter Jeremy Fowler.

An der Unzufriedenheit Williams' zweifele er nicht: "Oft ist das ein Verhandlungstrick. Ich habe nicht den Eindruck, dass es das im Moment ist. Er hat in seiner Karriere bereits 150 Millionen Dollar verdient. Er hat kein garantiertes Geld mehr in seinem Vertrag. Er ist derzeit der am vierthöchsten bezahlte linke Tackle, obwohl er in den letzten Jahren der beste war. [...] Also lässt er sie noch länger warten."

In einer Woche treffen die 49ers auf eine hungrige, talentierte Jets-Defense. Es dürfte in ihrem Interesse sein, Williams im Season Opener wieder im Team zu haben.