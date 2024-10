Aaron Rodgers (New York Jets; Quarterback)

Auf ein ganz anderes Pfund an Erfahrung kann Aaron Rodgers zurückgreifen. Nach seiner bitteren Verletzung beim vierten Snap der Vorsaison will es der viermalige MVP noch einmal wissen. Die Jets setzen große Hoffnungen in den 40-Jährigen. Wie viel hat Rodgers noch im Tank? Von dieser Frage hängt ab, ob für die Jets endlich mal wieder die Playoffs drin sind - und vielleicht sogar mehr.