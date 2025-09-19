Die Miami Dolphins stehen in dieser Saison bei einer Bilanz von 0-3. Das hat vor allem mit Einem zu tun: Quarterback Tua Tagovailoa. Das Experiment, den Linkshänder fürstlich zu bezahlen, ist gescheitert. Ein Kommentar. Von Kai Esser "Tanking for Tua!" Es war der Slogan, der 2019 um die damals so enttäuschenden Miami Dolphins kreiste. Tua Tagovailoa, so sollte der neue Heilsbringer heißen, der 2020 schließlich an fünfter Position von der Franchise gedraftet wurde. Das NFL Network im kostenlosen Livestream auf Joyn!

Tush Push: NFL gibt Fehler zu Seitdem erlebte der Hawaiianer viele Aufs und Abs, führte die Liga zeitweise beim Passer Rating an und erspielte sich so einen 212-Millionen-Dollar-Vertrag. Das macht 53 Millionen Dollar pro Jahr. Doch allerspätestens seit dieser Saison ist klar: Das 50-Millionen-Experiment namens Tua Tagovailoa ist gescheitert!

Miami Dolphins: Tua hatte nie das Potential zu einem Top-Quarterback Drei Spiele, drei Niederlagen: Das ist die desaströse Bilanz der Dolphins in der Spielzeit 2025. In jedem Spiel warf Tua eine Interception in der 2. Halbzeit, um das Spiel damit komplett herzuschenken. In drei Spielen steht er bei vier - das ist viel zu viel. Und das war nicht nur in der jetzigen Formkrise zu sehen. Selbst als Tua 2022 ein Top-Jahr hatte, gab es Zweifel. Wie viel davon ist er und wie viel die Offense von Head Coach Mike McDaniel?

Wie sich nun, da McDaniel selbst entschlüsselt zu sein scheint, herausstellt, ist eine Menge von Tuas einstigem Erfolg jene Offense. Viel basiert auf dem ersten Read, also dem ersten Receiver, den er anschaut: Tua wirft den Ball früh, seine pfeilschnellen Receiver erledigen den Rest - so die Idealvorstellung, die 2022 und 2023 oft klappte. Aber was, wenn das nicht klappt? Gute Teams finden Wege, diese einfachen Konzepte zu stoppen. Und das macht sich bemerkbar: Gegen Teams, die zum Zeitpunkt des Spiels eine positive Bilanz hatten, stehen die Dolphins unter Mike McDaniel bei 2-14. Eine Horrorstatistik!

NFL - Injury Update der Saison 2025: Entwarnung bei Packers Tight End Tucker Kraft 1 / 24 © Imagn Images Tucker Kraft (Green Bay Packers)

Packers-Tight-End Tucker Kraft hat sich am Donnerstag im Training am linken Knie verletzt. Wie NFL-Insider Adam Schefter nun jedoch bestätigte, ist die Verletzung nicht allzu schlimm und Kraft wird gegen die Cleveland Browns auflaufen können. © Imagn Images Brock Purdy (San Francisco 49ers)

Kehrt Brock Purdy bereits am Sonntag für die 49ers auf das Spielfeld zurück? Wie Head Coach Kyle Shanahan bekanntgab, soll der eigentliche Starter in dieser Woche limitiert trainieren. Er räumt seinem Quarterback Chancen ein, bereits gegen die Arizona Cardinals zurückkehren zu können. Purdy laboriert an einer leichteren Zehenverletzung, wegen der er ursprünglich zwei bis fünf Wochen fehlen sollte. © Icon Sportswire Christian Gonzales (New England Patriots)

Die bisher anfällige Patriots-Defense könnte eine wichtige Stütze zurückbekommen: Wie Mike Vrabel erklärte, kehrte Star-Cornerback Christian Gonzales ins Training zurück. Gonzales fehlte mit einer Oberschenkelverletzung und könnte am Sonntag gegen die Steelers sein Saisondebüt feiern. © Imagn Images A.J. Terrell (Atlanta Falcons)

Schlechte Nachrichten für die Falcons: Star-Cornerback A.J. Terrell droht ein mehrwöchiger Ausfall. Terrell verletzte sich beim Sieg gegen die Vikings im zweiten Viertel am Oberschenkel und wird offiziell von Woche zu Woche neu begutachtet. © 2025 Getty Images Khalil Mack (Los Angeles Chargers)

Glück im Unglück für Defensiv-Superstar Khalil Mack und seine Chargers: Nachdem sich der Edge Rusher beim Monday Night Game gegen die Las Vegas Raiders eine Armverletzung zuzog, kursierten Gerüchte über ein mögliches vorzeitiges Saisonaus. Am Donnerstag die Entwarnung: Wie "NFL Network" berichtet, sei Macks linker Ellbogen ausgekugelt. Der 34-Jährige müsse "einige Wochen" pausieren und wurde auf die Injured Reserv List gesetzt. Allerdings werde er noch in dieser Saison zurückkehren können. © IMAGO/ZUMA Press Wire Jayden Daniels (Washington Commanders)

Die Commanders bangen um ihren Quarterback: Jayden Daniels hat sich im Thursday Night Game gegen die Green Bay Packers eine Verletzung am linken Knie zugezogen. Sein Einsatz im Spiel gegen die Las Vegas Raiders in Woche drei ist fraglich, wie Head Coach Dan Quinn am Mittwoch bestätigte. Der Playmaker soll frühestens am Freitag ins Training zurückkehren, ein Einsatz am Sonntag erscheint aktuell eher unwahrscheinlich. © 2025 Getty Images Justin Fields (New York Jets)

Die New York Jets müssen am 3. Spieltag gegen die Tampa Bay Buccaneers auf Quarterback Justin Fields verzichten. Wie Head Coach Aaron Glenn am Mittwoch bei einem Pressetermin bestätigte, wird Fields am Sonntag wegen einer Gehirnerschütterung fehlen. Für ihn wird Backup Tyrod Taylor spielen. Fields zog sich die Kopfverletzung zu, als er bei der 10:30-Niederlage gegen die Buffalo Bills von Joey Bosa gesackt wurde und dabei mit dem Hinterkopf auf dem Boden aufschlug. © Imagn Images Aaron Jones (Minnesota Vikings)

Nachdem mit J.J. McCarthy bereits der Starting-Quarterback der Minnesota Vikings erstmal ausfällt, muss das Team von Head Coach Kevin O'Connell auch auf den routinierten Running Back Aaron Jones vorerst verzichten. Die Vikings haben Jones wegen einer Oberschenkelverletzung sogar auf die Injured Reserve List gesetzt. Damit fällt er sicher vier Spiele aus. Da die Vikings eine Bye Week in Woche 6 haben, ist Jones erst am 8. Spieltag wieder spielberechtigt. Minnesota hat daher auch einen neuen Running Back verpflichtet. © Imagn Images Sean McVay (Los Angeles Rams)

Nicht nur Spieler können sich verletzen, sondern offenbar auch Trainer. Wie Sean McVay, Head Coach der Los Angeles Rams, verkündete, zog er sich im Spiel bei den Tennessee Titans am Sonntag (33:19) einen Riss der Plantarfaszie, einer Sehnenplatte an der Fußsohle, zu. "Die gute Nachricht ist, dass ich nicht mitspiele. Ich stehe nur am Spielfeldrand und schaue zu. Wenn ich also ein bisschen cool humpele, um etwas Swag zu zeigen, dann wisst ihr warum", scherzte er. © IMAGO/Imagn Images Joe Burrow (Cincinnati Bengals)

Ganz schlechte Nachrichten für die Bengals und Joe Burrow: Der Star-Quarterback verletzte sich am Sonntag beim Sieg gegen die Jaguars am Zeh. Am Montag bestätigte Head Coach Zac Taylor auf der Pressekonferenz, dass der Quarterback operiert werden muss. Die Ausfallzeit kommentierte er nicht. "ESPN" berichtet derweil von bis zu drei Monaten und sogar einem möglichen Saisonende. © 2025 Getty Images J.J. McCarthy (Minnesota Vikings)

Auch Minnesotas Head Coach Kevin O'Connell hatte keine guten Nachrichten zu verkünden. Quarterback J.J. McCarthy wird das Spiel gegen die Bengals in Woche drei aufgrund einer Sprunggelenksverletzung verpassen. "ESPN" berichtet von einer erwarteten Ausfallzeit von zwei bis vier Wochen.

Der 22-Jährige hatte bereits sein gesamtes Rookie-Jahr mit einer Knieverletzung verpasst. Für die Vikings dürfte nun Backup Carson Wentz starten. © IMAGO/Imagn Images Kyle Juszczyk (San Francisco 49ers)

Auch der Fullback der 49ers bekommt es in dieser Woche mit dem Prozedere zu tun. Juszczyk zog sich beim 26:21-Sieg gegen die Saints ebenfalls eine Gehirnerschütterung zu. © IMAGO/ZUMA Press Wire Alex Highsmith (Pittsburgh Steelers)

Die 17:31-Niederlage der Pittsburgh Steelers gegen die Seattle Seahawks ist für das Team von Mike Tomlin nicht genug: Bei der Pleite zog sich Pass Rusher Alex Highsmith eine Verletzung am Sprunggelenk zu und verpasst damit rund vier bis sechs Wochen - damit wird er wohl auf der Injured-Reserve-Liste landen. © Imagn Images Dallas Goedert (Philadelphia Eagles)

Der knappe Eagles-Auftaktsieg gegen die Cowboys wurde teuer bezahlt. Tight End Dallas Goedert fiel in der zweiten Woche gegen die Kansas City Chiefs mit einer Knieverletzung aus. Auch Running Back Will Shipley und Offensive Tackle Cameron Williams haben die Begegnung verpasst. © Imagn Images Nick Emmanwori (Seattle Seahawks)

Auch die Seahawks haben Verluste zu beklagen. Rookie Nick Emmanwori verpasste das Duell gegen Pittsburgh wegen einer Knöchelverletzung, nachdem er in Woche eins gegen die San Francisco 49ers noch ein starkes NFL-Debüt gefeiert hatte. © Imagn Images Andrew Van Ginkel (Minnesota Vikings)

Auch in Minnesota musste ein Starspieler auf die Verletztenliste geschrieben werden. Linebacker Andrew Van Ginkel verpasste das Spiel gegen die Atlanta Falcons aufgrund seiner Gehirnerschütterung, die er sich in Woche eins zugezogen hat. Teamkollege und Cornerback Jeff Odukah fiel aus dem selben Grund aus. © Icon Sportswire Chris Godwin (Tampa Bay Buccaneers)

Neuigkeiten von Chris Godwin. Der Wide Receiver, der sich in Woche sieben der vergangenen Sason einen Knöchelbruch zuzog, wird laut NFL-Insider Ian Rapoport als eingeschränkter Teilnehmer in das Training der Bucs einsteigen. Head Coach Todd Bowles hatte zu Saisonbeginn erklärt, der Passempfänger könne voraussichtlich zwischen Woche 2 und Woche 5 zurückkehren. © UPI Photo Jayden Reed (Green Bay Packers)

Der Sieg der Green Bay Packers gegen die Washington Commanders wurde von einer schweren Verletzung überschattet. Wide Receiver Jayden Reed hat sich das Schlüsselbein gebrochen, das bestätigte Head Coach Matt LaFleur. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist mit einem Ausfall von sechs bis acht Wochen zu rechnen. Noch schlimmer erwischte es allerdings die Commanders... © UPI Photo Austin Ekeler (Washington Commanders)

... die müssen das Saisonaus von Austin Ekeler verkraften. Der riss sich bei seinem achten Lauf die Achillessehne, das berichtet Insider Adam Schefter. Ohne Fremdeinwirkung und bei einem Richtungswechsel im letzten Quarter soll er sich die Verletzung zugezogen haben. Finale Tests stehen noch aus, die Hoffnung bei den Commanders ist jedoch verschwindend gering. © IMAGO/Imagn Images DaRon Bland (Dallas Cowboys)

Nachdem der Cowboys-Cornerback 2023 eine herausragende Saison mit neun Interceptions gespielt hatte, verpasste er 2024 wegen eines Ermüdungsbruchs im Fuß zehn Spiele. Jetzt ist derselbe Fuß erneut verletzt - Bland wird den Cowboys mehrere Partien fehlen. Ende August verlängerte er seinen Vertrag in Dallas um vier Jahre und zählt seither zu den bestbezahlten Cornerbacks der Liga. © IMAGO/ZUMA Press Wire Xavier Worthy (Kansas City Chiefs)

Nach Worthys unglücklichem Zusammenstoß mit Teamkollege Travis Kelce und der daraus resultierenden ausgerenkten Schulter war sein erstes Spiel früh beendet. Die Hoffnung auf einen Einsatz gegen die Philadelphia Eagles ist aber minimal. Zwar nahm er am Teamtraining teil - wenn auch nur in begrenztem Umfang - wenig später wurde er aber als "zweifelhaft" eingestuft. © 2025 Getty Images George Kittle (San Francisco 49ers)

Die 49ers müssen nach wie vor auf Tight End George Kittle verzichten. Er musste das Auftaktspiel bei den Seahawks frühzeitig mit einer Oberschenkelverletzung verlassen. Die Franchise hat den 31-Jährigen auf die IR-Liste gesetzt, damit fällt Kittle mindestens vier Spiele aus. Der früheste Termin für eine Rückkehr wäre damit das Spiel am 12. Oktober bei den Tampa Bay Buccaneers. © Imagn Images Chase Young (New Orleans Saints)

Der Defensive End unterschrieb im Frühjahr einen Dreijahresvertrag über 51 Millionen Dollar. In der letzten Trainingswoche plagte ihn dann eine Wadenverletzung, die auch dafür sorgte, dass er die ersten beiden Saisonspiele verpasste. Ein bitterer Ausfall für die Saints. © Getty Images Tristan Wirfs (Tampa Bay Buccaneers)

Schlechte Nachrichten für die Buccaneers! Eine Knie-Operation zwingt Tristan Wirfs zu einer Pause. Der Star-Tackle wird die ersten Saisonspiele verpassen. Der 26-Jährige wurde in den vergangenen vier Spielzeiten in den Pro Bowl gewählt.

Vor dem jüngsten Spiel gegen die Buffalo Bills gestand Tua selbst ein, dass er meilenweit von dem Level seines Kontrahenten Josh Allen entfernt sei. Freilich, da wird ihm niemand widersprechen, aber welches Bild gibt das nach außen ab? Sein "Ceiling", wie es die Amerikaner nennen, also sein Leistungsdeckel, liegt höchstens beim zwölft-, vielleicht zehntbesten Quarterback der Liga. Er gewinnt keine Spiele, er verliert sie höchstens nicht. In dieser Saison aber eben schon.

