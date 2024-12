Im September hatte eine Verkehrskontrolle von Tyreek Hill wegen eines zu aggressiven Polizeieinsatzes für Aufsehen gesorgt. Die Anklagen wurden fallengelassen. Nun kommen Details zu einem der Beamten heraus.

Eigentlich ist das Thema erledigt. Dolphins-Superstar Tyreek Hill muss sich nicht mehr wegen zweier Verkehrsdelikte verantworten, die ihm im September vorgeworfen wurden. Die Anklagen wurden vor einigen Wochen fallengelassen.

Doch zu dem beteiligten Polizeibeamten kommen immer mehr Details ans Licht, die kein gutes Licht auf ihn und die Polizei werfen.

Denn Danny Torres hat eine bewegte Vergangenheit als Beamter. Hill ist nicht der erste Zivilist, der Probleme mit Torres und dessen Vorgehen bekam.

So gab es wohl schon öfter aggressives Verhalten gegenüber Zivilisten, unter anderem packte er früher eine Frau gewaltsam am Arm und "knallte sie auf die Motorhaube" seines Polizeiwagens, nachdem er als "Idiot" bezeichnet worden war, wie es in Unterlagen der Abteilung für interne Angelegenheiten heißt.