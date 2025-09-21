Alle HIghlights der NFL im Network auf Joyn
NFL: Tyreek Hill vor Trade? Erstes Team soll aus privaten Gründen Abstand nehmen
- Veröffentlicht: 21.09.2025
- 19:10 Uhr
- ran.de
Die Pittsburgh Steelers sollen vor einigen Tagen über einen Trade von Tyreek Hill nachgedacht haben. Mittlerweile nehmen sie davon aber einem Bericht zufolge Abstand. Die Gründe liegen nicht auf dem Rasen.
Seit dem Thursday Night Game von Week 3 hat Tyreek Hill seinen ersten Touchdown der Saison auf dem Konto. Die dritte Niederlage im dritten Spiel seiner Miami Dolphins konnte der Star-Receiver beim 21:31 bei den Buffalo Bills aber auch nicht verhindern.
Umso heftiger dürften in den kommenden Wochen die Spekulationen um einen Trade von Hill zunehmen. Immerhin verdeutlichte der "Cheetah" schon nach der vergangenen Saison, dass Playoffs ohne ihn in seiner Welt gar nicht vorstellbar sind.
Zudem wird auch spekuliert, die Dolphins könnten angesichts der negativen Entwicklungen einen Neuanfang anstreben - ohne ihren größten, aber auch schon 31 Jahre alten Star.
NFL: Hill vor Trade? Steelers befürchten wohl Sperre
Nun berichtet "NBC" allerdings, dass die Pittsburgh Steelers, die neben den Kansas City Chiefs nach Week 1 über einen Hill-Trade nachgedacht haben sollen, ihr Interesse verloren haben. Dies liegt demnach aber weniger an seinen sportlichen Leistungen. Immerhin brachte er es mit 15 Receptions bereits auf 198 Yards.
Vielmehr würden Hills mutmaßliche Fehltritte im Privatleben die Franchise abschrecken. Eine Quelle verriet dem US-Medium demnach, die Steelers würden eine Suspendierung des Profis befürchten.
So sei nicht auszuschließen, dass im Zusammenhang mit den Vorwürfen häuslicher Gewalt belastende Fotos oder Videos auftauchen könnten. Diese könnte die NFL zum Anlass nehmen, um Hill vorerst aus dem Verkehr zu ziehen.
In dem Artikel wird aber auch erwähnt, dass ein Deal rund um die Trade-Deadline am 4. November möglich sei. Voraussetzung: Die Steelers würden bis dahin zu dem Entschluss kommen, in dieser Saison drohe Hill keine Sperre mehr.