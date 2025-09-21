NFL: Tyreek Hill vor Trade? Erstes Team soll aus privaten Gründen Abstand nehmen

Die Pittsburgh Steelers sollen vor einigen Tagen über einen Trade von Tyreek Hill nachgedacht haben. Mittlerweile nehmen sie davon aber einem Bericht zufolge Abstand. Die Gründe liegen nicht auf dem Rasen.

Seit dem Thursday Night Game von Week 3 hat Tyreek Hill seinen ersten Touchdown der Saison auf dem Konto. Die dritte Niederlage im dritten Spiel seiner Miami Dolphins konnte der Star-Receiver beim 21:31 bei den Buffalo Bills aber auch nicht verhindern.

Umso heftiger dürften in den kommenden Wochen die Spekulationen um einen Trade von Hill zunehmen. Immerhin verdeutlichte der "Cheetah" schon nach der vergangenen Saison, dass Playoffs ohne ihn in seiner Welt gar nicht vorstellbar sind.

Zudem wird auch spekuliert, die Dolphins könnten angesichts der negativen Entwicklungen einen Neuanfang anstreben - ohne ihren größten, aber auch schon 31 Jahre alten Star.