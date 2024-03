NFL-Vermarktungsrechte in Deutschland erklärt: Was hat es damit auf sich?

New York Giants: Brian Burns (Defensive End)

Via Trade angelten sich die Giants Pass Rusher Burns. Zuvor hatten die Panthers den 25-Jährigen mit dem Franchise Tag belegt. Insgesamt über 20 Sacks steuerte Burns in den vergangenen zwei Saisons bei. In New York dürfte er sich gut mit Kayvon Thibodeaux ergänzen. © USA TODAY Network