NFL verschärft Glücksspiel-Regeln vor Super Bowl in Las Vegas

Für den diesjährigen Super Bowl, der am 11. Februar in der Glücksspiel-Hauptstadt Las Vegas stattfindet, hat die NFL die Regularien verschärft, berichtet "CBS".

Normalerweise ist NFL-Spielern jede Art von Glücksspiel erlaubt, das nichts mit der NFL zu tun hat. So dürfen sie in der Regel Spielcasinos besuchen oder Wetten auf andere Sportarten platzieren.

Die NFL hat ihre Glücksspiel-Regeln verschärft - sie gelten aber nur für die zwei Teams, die am Super Bowl in Las Vegas teilnehmen.

Die Liga hatte vor der Saison bereits neue Glücksspiel-Regeln bekannt gegeben. Diese wurden einerseits gelockert, da Spieler nun Wetten auf andere Sportarten abschließen dürfen.

Andererseits wurden die Strafen für Spieler, die auf die NFL wetten, verschärft: So wird jeder Akteur, der dabei erwischt wird, für mindestens ein Jahr gesperrt. Spieler, die auf das eigene Team wetten, für mindestens zwei Jahre.

Der Super Bowl steigt in der Nacht vom 11. auf den 12. Februar um 0:30 Uhr in Las Vegas. Am Wochenende entscheidet sich, welche beiden Teams im Allegiant Stadium aufeinandertreffen werden.