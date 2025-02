NFL vor Rückkehr nach Mexiko

Die NFL plant mit einer Rückkehr nach Mexiko, nur der Zeitpunkt steht noch nicht fest.

Vom Super Bowl aus New Orleans berichten Dominik Kaiser und Rainer Nachtwey

Offiziell ist es noch nicht, ein Spiel und der Zeitpunkt stehen noch nicht fest, aber die NFL plant weiter fest mit Mexiko als Austragungsort für ein International Game.

Im Vorfeld des Super Bowl 2025 in New Orleans (am Sonntag im ran-Liveticker) ließ NFL Executive Vice President Peter O'Reilly durchblicken, dass es nur eine Frage des Zeitpunkts ist.

"Wir sind mit Mexiko-Stadt und insbesondere den Betreibern des Aztekenstadions im Austausch", sagte O'Reilly. "Wie bekannt ist, ist das Aztekenstadion Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Wir evaluieren, wann eine Rückkehr nach Mexiko sinnvoll ist."

Zuletzt waren die San Francisco 49ers 2022 in Mexiko auf die Arizona Cardinals getroffen.