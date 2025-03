NFL: Wegen D.K. Metcalf - GM der Seattle Seahawks hat Mitleid mit Tyler Lockett

Im Rahmen einer Pressekonferenz blickte der 32-Jährige auf seine Zeit zurück, wurde vom Team für seine Verdienste gewürdigt. In der Presse fand dies allerdings nicht allzu viel Beachtung. Der Grund: Am selben Tag wurde publik, dass Receiver-Kollege Metcalf die Seahawks verlassen will.

Eigentlich sollte am Mittwoch bei den Seattle Seahawks der Tyler-Lockett-Tag sein. Am Ende wurde es zum D.K.-Metcalf-Tag, worüber die Verantwortlichen ganz offensichtlich nicht begeistert waren.

Und weiter: "Das passt irgendwie zu seiner ganzen Karriere. Dieser Typ ist einer der am meisten unterschätzten Wide Receiver in der Geschichte der NFL."

Seahawks-GM äußert sich zu Metcalf

GM Schneider äußerte sich derweil auch generell zur Causa Metcalf. So erklärte er, alles laufe in einem "herzlichen und professionellen Rahmen" ab. "Ganz offensichtlich hat D.K. um einen Wechsel gebeten, und wir ziehen das in Betracht. Wir sprechen mit einer Menge Teams, nehmen Angebote entgegen und schauen, wie es dann aussieht."

Schneider schloss derweil nicht aus, Metcalf trotz Trade-Wunsch zu behalten. Klar ist aber, dass die Franchise "vor dem Draft wissen will, was los ist", so der GM.