Houston Texans: Stärken (Defensive)

In der Defensive soll ebenfalls ein Rookie für Auftrieb sorgen: Die Texans sicherten sich den athletischen Pass Rusher Will Anderson Jr. in der ersten Runde. Er kann von Mentor Jerry Hughes lernen, der schon einige Jahre NFL-Erfahrung auf dem Buckel hat und auf und neben dem Platz ein Leader ist. Ähnliches gilt für Jimmie Ward, der in der Secondary den Luftverkehr regeln soll. Besonders spannend wird dort die Entwicklung der letztjährigen Rookies Derek Stingley und Jalen Pitre, die in ihrer ersten Spielzeit bereits einige Lichtblicke zeigten. © imago