Noch mehr Spiele? Die NFL muss eine Grenze ziehen - ein Kommentar

Noch einmal also soll am großen Rad der Finanzspirale gedreht werden. Mehr Spiele bedeuten mehr TV-Zeiten, bedeuten lukrativere Sponsorenverträge, bedeuten mehr Geld!

In diesem Jahr mal wieder auf der Agenda: Die Erweiterung des Spielplans. Nachdem die Regular Season erst vor drei Jahren von 16 auf 17 Spiele pro Team verlängert wurde, steht nun schon der nächste Vorschlag im Raum.

Scouting Combine, Free Agency, Trade Phase, Draft, Training Camp. So sorgt die umsatzstärkste Liga der Welt auch in der spielfreien Zeit für wahnsinnig viel Gesprächsstoff - nicht zuletzt aber auch durch die alljährlichen Diskussionen um Regel- und Modusreformen.

Eine Erweiterung auf 18 Spiele in der Regular Season wäre für die NFL ein doppeltes Verlustgeschäft. Ein Kommentar.

Auch wenn es Überlegungen gibt, das Risiko durch eine zusätzliche Bye Week oder eine vernünftigere Spielplangestaltung abzumildern: 18 Spiele in der Regular Season sind zu viele und deshalb abzulehnen.

Auch Aaron Rodgers verletzte sich schwer, wobei man einschränken muss, dass die Verletzung des Jets-Quarterbacks schon am 1. Spieltag passierte und somit nicht auf eine lange, kräftezehrende Saison zurückzuführen ist.

Was für die NFL (noch) eine Selbstverständlichkeit ist, ist in den anderen großen Teamsportarten Nordamerikas bereits dem Wahn von immer mehr Spielen zum Opfer gefallen.

Haben die nicht auch einen Anspruch darauf, die Superstars sehen beziehungsweise zeigen zu können? In jedem Spiel und in Bestform?

Abgesehen davon, dass – wie eben erwähnt – auch viele Quarterbacks zu den Verletzten zählen, würde die Maßnahme zwar die Spieler besser schützen. Aber was wäre dann mit den Fans und den Medien?

Saquon Barkley (Running Back, New York Giants) Die besten Jahre von Saquon Barkley scheinen vorbei zu sein, aber er ist trotzdem immer noch mit weitem Abstand bester offensiver Skillplayer der Giants. Die "G-Men" stehen vor einer vermutlich erneut schwierigen Saison, da braucht es eine Konstante wie Barkley, auch wenn er seine alte Form wohl nicht mehr erreichen wird.

Kyle Dugger (Safety, New England Patriots) Es lief in den vergangenen Jahren nicht viel bei den New England Patriots zusammen. Eine wahre Allzweckwaffe ist jedoch Kyle Dugger. Der Safety ist sowohl in Coverage als auch im Tackling einer der Besten der Liga. Gut vorstellbar, dass Neu-Coach Jerod Mayo als ehemaliges Defense-Ass ein großer Fan von ihm ist.

Jaylon Johnson (Cornerback, Chicago Bears) Die Defense der Bears war die große Überraschung der zweiten Saisonhälfte, der Trade für Pass Rusher Montez Sweat war dabei genauso entscheidend wie die Leistung von Cornerback Jaylon Johnson. Chicago hat offensiv die Knobelaufgabe, welcher Quarterback die Zukunft sein soll. Johnson darf dabei nicht hinten runterfallen. Hier muss ein Vertrag oder aber ein Tag her.

Mike Evans (Wide Receiver, Tampa Bay Buccaneers) Sein Name läuft oft unter dem Radar, doch Mike Evans ist einer der besten Wide Receiver der vergangenen Jahre in der NFL. In zehn Saisons knackte er immer die Marke von 1.000 Receiving Yards, der 30-Jährige ist der wichtigste Baustein in der Offense der Bucs. Tampa Bay kann einfach nicht auf ihn verzichten.

Tee Higgins (Cincinnati Bengals) Der erste Spieler, der mit dem Tag belegt wird, ist Cincinnatis Wide Receiver Tee Higgins. Er kassiert dadurch in der kommenden Spielzeit rund 21,8 Millionen Dollar - es sei denn, Klub und Spieler einigen sich vorher noch auf einen anderen Vertrag.

Michael Pittman Jr. (Wide Receiver, Indianapolis Colts) Bei den Colts ist Pittman der Nummer-eins-Receiver, daher will "Indy" ihn auf jeden Fall halten. Laut US-Berichten werden die Colts den Wideout definitiv mit dem Tag belegen, sollten man sich nicht vorher auf einen Langzeitvertrag einigen können. Das Team kann es sich nicht erlauben, die beste Waffe im Passspiel ziehen zu lassen.

Josh Allen (Outside Linebacker, Jacksonville Jaguars) Josh Allen ist der Ausnahmespieler der Defense bei den Jaguars, seine 17,5 Sacks in der abgelaufenen Saison wurden nur von T.J. Watt überboten. Wie nun "ESPN" berichtet, wird Allen von den Jaguars definitiv mit dem Tag versehen, wenn es nicht zu einem Langzeitvertrag kommt - Jacksonville will den Star-Pass-Rusher also auf jeden Fall halten.

Franchise Tag 2024: Die Kandidaten Ab sofort wird es in der Offseason der NFL erstmals so richtig ernst. Denn die zweiwöchige Phase, in der die Teams wichtige Spieler mit dem sogenannten Franchise Tag an sich binden können, hat begonnen. Jede Franchise kann dabei einen Spieler aus ihrem Kader, der zum Unrestricted Free Agent werden würde, mit dem Tag versehen. ran gibt einen Überblick.

Die NBA beispielsweise versucht verzweifelt, das sogenannte Load Management der Teams zu sanktionieren, die ihre Superstars zu oft schonen.

Mit sechsstelligen Strafzahlungen und der Vorschrift, dass die Stars die begehrten Awards am Ende der Saison nur bei mindestens 65 Einätzen (bei insgesamt 82! Spielen) in der Regular Season gewinnen können, will die Basketball-Liga für Fans und Medien attraktiv bleiben.

Dass die Stars aber nicht auf Knopfdruck eine Show an die andere reihen, hat das All-Star Game Mitte Februar gezeigt. Pragmatisch und gänzlich ohne Lust auf Verteidigung spulten sie in Indianapolis ihr Programm ab und waren am Ende heilfroh, sich nicht verletzt zu haben.

Wer mag es ihnen angesichts einer Monster-Saison von über 100 Spielen, inklusive der Playoffs, verdenken?

Dazu kommt, dass schon jetzt viele Teams keine realistische Chance mehr auf die Playoffs haben, wo doch noch für jede Mannschaft etwa 20 Spiele anstehen.

So weit ist es in der NFL noch nicht gekommen. Doch die zunehmende Gier nach immer mehr Geld durch immer mehr Spiele wird auch für die Football-Liga am Ende zum Verlustgeschäft werden.

Wenn sie immer mehr verletzte Stars und gelangweilte Fans verliert.