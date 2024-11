Als Turn-Superstar zieht Simone Biles extrem viel Aufmerksamkeit auf sich. Doch auch ihr Ehemann Jonathan Owens ist ein bekannter Sportler.

Von Luca Wolkstein

Bei den Olympischen Spielen in Paris räumte Simone Biles am Samstag ihre siebte Goldmedaille bei Olympia ab, dieses Mal im Teamwettbewerb der Frauen. Nach Gold im Mehrkampf und mit dem Team hat Biles auch am Sprung gewonnen.

Auf der Tribüne zum Anfeuern: Ehemann Jonathan Owens, mit dem Biles seit 2023 verheiratet ist. Dort geht Owens, der selbst kein Unbekannter ist, durch ein Video viral.

ran stellt euch die bessere Hälfte des Turn-Stars etwas genauer vor.