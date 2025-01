Pittsburgh erreichte in vier der zurückliegenden fünf Spielzeiten die Postseason, scheiterte aber stets im ersten Spiel.

Der 52-Jährige ist bereits seit 2007 Trainer dieser Franchise. In den 18 Spielzeiten unter seiner Führung hatten die Steelers nie eine negative Bilanz. Andererseits haben sie nach der Spielzeit 2016 auch kein Playoff-Spiel mehr gewonnen.

Mike Tomlin ist bereits seit 2007 Head Coach der Pittsburgh Steelers und gewann einmal den Super Bowl. Nun soll ein anderes Team Interesse an dem Trainer haben.

Das Wichtigste in Kürze

Die Steelers sind eine Franchise, die grundsätzlich lange an einem Trainer festhalten. Vorgänger Bill Cowher ist von 1992 bis 2006 Head Coach in Pittsburgh gewesen. Chuck Noll stand davor sogar von 1969 bis 1991 in der Verantwortung. Und doch stellt sich die Frage, wie lange Tomlin noch Trainer dieser Mannschaft sein wird.

Offenbar gibt es eine weitere Franchise in der NFL, die ihn gerne unter Vertrag nehmen würde.

Laut Adam Schefter von "ESPN" hat sich ein Team kürzlich wegen Tomlin an die Steelers gewandt. Allerdings wurde dem Interessenten demnach mitgeteilt, dass der Trainer eine No-Trade-Klausel in seinem Vertrag habe.

Laut Schefter gibt es keine Anzeichen dafür, dass die Franchise sich von Tomlin trennen möchte.