San Francisco 49ers nehmen im Sunday Night Game die Dallas Cowboys auseinander

Die Siegesserie der 49ers hält auch gegen Dallas an.

Klare Sache im Sunday Night Game!

Die San Francisco 49ers demonstrierten auch im Heimspiel gegen die Dallas Cowboys ihre derzeit außergewöhnliche Form.

Am 5. Spieltag der NFL gewann das Team aus Kalifornien mit 42:10 und baute damit seine beeindruckende Serie von 5-0 Siegen aus. Neben den Niners sind einzig die Philadelphia Eagles noch ungeschlagen in dieser Spielzeit.

Gegen die Cowboys zeigten die 49ers von Beginn an, wer Herr im Hause ist. Ehe die Gäste ihren ersten First Down erzielten, war das Team von Brock Purdy bereits mit 14:0 in Führung gegangen.

Der Quarterback lieferte einmal mehr eine beeindruckende Vorstellung ab und warf vier Touchdown-Pässe. Insgesamt warf er für einen Raumgewinn von 242 Yards und leistete sich nicht eine Interception.

Drei der vier Pässe fing Tight End George Kittle.