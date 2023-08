Anzeige

Der ehemalige Star-Running-Back Frank Gore kehrt zu einem seiner Ex-Teams zurück und übernimmt eine Position im Front Office.

Wie NFL-Insider Adam Schefter berichtet, wird Gore den 49ers als Football-Berater zur Seite stehen.

Zuvor tauchte ein Tweet von Malki Kawa (CEO der Berater-Firma "First Round Management") auf, auf dem er seinem "Kumpel" Gore gratulierte, den Job in San Francisco bekommen zu haben.

Für Gore geht es also zu dem Team zurück, von dem der Running Back im Jahr 2005 an 65. Stelle gedraftet wurde.

Gore verbrachte zehn Saisons bei den 49ers und kam mit San Francisco zwischen 2011 und 2013 drei Mal in Folge in das NFC Championship Game.

In der 2012er-Saison schafften es die 49ers sogar bis in den Super Bowl 47. Dort unterlagen Gore und Co. jedoch den Baltimore Ravens mit 31:34.