Nick Bosa befindet sich im Holdout, eine Vertragsverlängerung bei den San Francisco 49ers steht noch aus. Ein neuer Deal könnte einen Rekord bedeuten.

Von Marcel Schwenk

In wenigen Tagen starten die San Francisco 49ers mit dem Gastspiel bei den Pittsburgh Steelers in die NFL-Saison 2023. Während beim längere Zeit verletzten Quarterback Brock Purdy einiges auf einen Einsatz hindeutet, steht hinter der Verfügbarkeit von Nick Bosa noch ein Fragezeichen.

Das hat aber weniger gesundheitliche, sondern vielmehr finanzielle Gründe. Der 25-Jährige hofft laut Medienberichten aus den USA auf einen langfristigen Kontrakt bei den 49ers, der mit einer Gehaltserhöhung verbunden sein soll. Aktuell spielt Bosa unter der Fifth Year Option und verdient rund 17,9 Millionen US-Dollar.

Deswegen befindet sich der dreimalige Pro Bowler aktuell auch im Holdout, nahm nicht an den Trainingseinheiten teil. Beim "NFL Network" gab Insider Ian Rapoport am Montagabend ein Update zu der Thematik. Laut Rapoport bedarf es eines "signifikanten Durchbruchs", damit der zweite Pick des Drafts 2019 in Pittsburgh auf dem Platz steht.

"Es geht hier wirklich nicht um die Frage, ob er der bestbezahlte Pass Rusher der NFL werden wird. Für mich hört es sich so an, als ob sie bereits dort sind und T.J. Watt bereits überholt haben. Watt verdient 28 Millionen im Jahr. Es geht darum, wie nah er an die 31 Millionen US-Dollar von Aaron Donald herankommt oder ob er darüber hinauskommt", erklärt Rapoport.

Sollte Bosa am Mittwoch nicht auf dem Trainingsplatz stehen, sehe es "natürlich nicht so gut aus, dass er am Spiel in dieser Woche teilnehmen kann". Allerdings sollen beide Seiten gewillt sein, sich zu einigen.