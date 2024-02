Super Bowl: Justin Bieber sagte Usher für Halftime Show ab

Anzeige

Bei der Halbzeitshow des 58. Super Bowl durfte R&B-Star Usher performen. Einige Feature-Gäste erweiterten seinen Auftritt, Justin Bieber hingegen lehnte ab.

von Mike Stiefelhagen

"Yeah", "Caught Up", "My Boo", Usher performte beim Super Bowl LVIII seine größten Hits auf der größten Bühne.

Dabei wurde er von zahlreichen Features auf der Bühne unterstützt.

Sei es Alicia Keys, die am Klavier mit ihrer herausragenden Stimme performte, ehe sie mit Usher auf Schmusekurs ging, oder auch H.E.R., die mit einem Gitarrensolo für Unterhaltung sorgte.

Cee-Lo Green hatte ebenso seinen Auftritt, genau wie will.i.am und natürlich Lil Jon mit "Turn Down for What". Auch die Rap-Einlage des 46-Jährigen Ludacris auf "Yeah" verzückte die Fans.