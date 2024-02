Super Bowl 2024: SpongeBob mit Live-Auftritt in Las Vegas

Anzeige

Wie bereits angekündigt, gibt es beim Super Bowl in Las Vegas einen lange ersehnten Auftritt von SpongeBob.

Nach zwei Jahrzehnten des Wartens ist es endlich so weit. SpongeBob bekommt seinen großen Auftritt beim Super Bowl.

Angelehnt an Folge 15 in Staffel 2, als der berühmte, animierte Schwamm Spongebob eine Band zusammentrommelte, um beim sogenannten Bubble Bowl eine legendäre Performance hinzulegen, kommt es nun auch zu einem Auftritt im Rahmen des Super Bowls in Las Vegas.

Wie "CBS Sports" bereits vor einiger Zeit verkündete, wird Spongebobs legendäre Szene von damals, als er "Sweet Victory" performte, nun in 3D-CGI aufgelegt.

Einige Stunden vor Kick-Off beim Super Bowl in Las Vegas hat "CBS Sports" nun das lange erwartete Spongebob-Video veröffentlicht: