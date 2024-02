Nach einer aufregenden Regular Season boten die NFL-Playoffs noch mehr Drama. In der AFC konnte sich letztlich Titelverteidiger Kansas City Chiefs durchsetzen. Im AFC Championship Game schlugen sie den First Seed Baltimore Ravens mit 17:10.

Ist dann auch ein Super Bowl in einem Land außerhalb der USA – z.B. Deutschland – denkbar? Chiefs-Punter Tommy Townsend hat so seine Zweifel: "In einem anderen Land den Super Bowl zu spielen, wäre ehrlich gesagt unglaublich. Da wäre ich wirklich gespannt, wie sie das umsetzen wollen", sagt Townsend im Gespräch mit ran .

Ein Super Bowl in Las Vegas? Als Glücksspiel-Metropole lange Zeit unvorstellbar. Jetzt findet der Super Bowl LVIII zwischen den Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers in Sin City statt.

Update, 6. Februar, 17:50 Uhr: Trotz Rasen-Frust - 49ers ändern Trainingsplan nicht

Die 49ers werden trotz der Unzufriedenheit mit den Platzverhältnissen am Gelände der University of Nevada (UNLV) keine kurzfristigen Änderungen an ihrem Trainingsplan vor Super Bowl LVIII vornehmen. Die Beschaffenheit des Rasens war für den Verein etwas zu weich.

Trotz dieser Probleme erklärte Cheftrainer Kyle Shanahan den Reportern in der Super Bowl Opening Night, dass das Team an Ort und Stelle bleiben und den Trainingsort nicht wechseln wird. "Wir werden unseren Zeitplan nicht komplett ändern und etwas Verrücktes tun", wird Head Coach Kyle Shanahan bei der Super Bowl Opening Night von "ESPN" zitiert. "Wir werden mit dem zurechtkommen, was wir haben."

Auf seiner jährlichen Pressekonferenz zum Super Bowl wies NFL Commissioner Roger Goodell auch darauf hin, dass die Trainingsanlage in UNLV einstimmig genehmigt wurde.

"Wir hatten 23 Experten da draußen. Wir hatten die Gewerkschaft da draußen. Sie alle sind der Meinung, dass der Belag sehr gut spielbar ist. Er ist weicher als der, auf dem sie trainiert haben, aber das kommt vor. Er entspricht voll und ganz unseren Teststandards. All unsere Experten und auch die neutralen Feldinspektoren haben einstimmig befunden, dass es sich um ein bespielbares Feld handelt", betonte der 64-Jährige.

Was die Spieler der 49ers betrifft, ist die Unzufriedenheit bei Weitem nicht so groß wie bei ihrem Coach. So zeigte sich etwa Cornerback Charvarius Ward unbeeindruckt. "Wir spielen (den Super Bowl, Anm. d. Red.) nicht darauf, also stolpern wir nicht. Ich bin überhaupt nicht besorgt. Ich kann auf jedem Untergrund mit voller Geschwindigkeit laufen. Ich habe als Kind auf der Straße Football gespielt."