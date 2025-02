Die Philadelphia Eagles und die Kansas City Chiefs haben in New Orleans den Champion der NFL ermittelt. Alle News und Gerüchte rund um den Super Bowl LIX gibt es hier im Ticker.

Update, 11. Februar, 10:30 Uhr: Zuschauerrekord für amerikanisches TV Trotz des deutlichen Spielgeschehens auf dem Feld konnte Fox Sports Rekordzahlen vermelden. Im Schnitt verfolgten 126 Millionen Zuschauer das 40:22 der Philadelphia Eagles gegen Titelverteidiger Kansas City Chiefs im Superdome von New Orleans. Die Spitzeneinschaltquote wurde dabei mit 135,7 Millionen Zuschauern im zweiten Viertel des Spiels erreicht, als die Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes bereits 0:24 zurücklagen. Damit wurde der Zuschauerrekord bereits zum dritten Mal in Folge gebrochen. Das vorherige Aufeinandertreffen der Teams aus Kansas City und Philadelphia im Super Bowl LVII (2023) hatte laut "Nielsen Ratings" und "ESPN" den damaligen Bestwert von durchschnittlich 115,1 Zuschauern erreicht. Ein Jahr später verfolgten im Schnitt 123,4 Millionen Zuschauer die erfolgreiche Titelverteidigung der Chiefs gegen die San Francisco 49ers. Die vorherige Bestmarke stammte aus dem Jahr 2015, als beim Super Bowl XLIX durchschnittlich 114,4 Millionen Footballfans den Sieg von Superstar Tom Brady und den New England Patriots gegen die Seattle Seahawks sahen.

Update, 10. Februar, 5:35 Uhr: Mann mit Palästina-Flagge bei Halftime-Show Während der Halftime-Show von Kendrick Lamar ist ein Mann mit den Flaggen von Palästina und Sudan im Innenraum des Caesar Superdomes in New Orleans aufgetaucht. Der Mann lief für eine kurze Zeit über das Spielfeld und zeigte immer wieder die Flaggen, bevor er von Sicherheitskräften überwältigt und abgeführt wurde. Vermutlich richtete sich der Protest direkt an US-Präsident Donald Trump, der kürzlich angekündigt hatte, den Gaza-Streifen kontrollieren zu wollen. Ob Trump zu diesem Zeitpunkt im Stadion war, ist allerdings nicht bekannt. Im Sudan hat ein Bürgerkrieg zu einer humanitären Katastrophe geführt. Auch darauf wollte der Mann auf der größtmöglichen Bühne wohl aufmerksam machen.

Update, 10. Februar, 4:35 Uhr: Jalen Hurts ist Super-Bowl-MVP Der Quarterback der Philadelphia Eagles ist zum MVP des Super Bowl gewählt worden. Hurts brachte es beim Sieg der Eagles auf 221 Passing Yards, er warf für zwei Touchdowns und eine Interception. Zusätzlich erlief er 72 Rushing Yards und einen Touchdown. Super Bowl: Jalen Hurts ist MVP

Update, 9. Februar, 23:57 Uhr: Taylor Swift im weißen Outfit Taylor Swift ist in der Nähe von Philadelphia als Eagles-Fan aufgewachsen. Seit Travis Kelce ihr Lebensgefährte ist, drückt sie aber den Kansas City Chiefs die Daumen. Vielleicht hat sie aufgrund dieser besonderen Konstellation ein neutrales, weißes Outfit gewählt.

Update, 9. Februar, 23:40 Uhr: Chiefs-Receiver erscheint im Mantel seines verstorbenen Vaters DeAndre Hopkins hat für das große Spiel den Pelzmantel seines verstorbenen Vaters ausgewählt.

Update, 9. Februar, 23:42 Uhr: DeVonta Smith mit wildem Look Ein rosa Anzug mit passender Handtasche, vermutlich direkt von den Laufstegen in Paris importiert. Großer Auftritt des Eagles-Receivers.

Update, 9. Februar, 23:35 Uhr: Travis Kelce im lässigen 70er-Look In diesem Outfit hätte der Tight End der Chiefs und Lebensgefährte von Popstar Taylor Swift auch in den 70er Jahren zum Super Bowl erscheinen können. Oder in einem Nachtclub die Tanzfläche erobern.

Update, 9. Februar, 21:35 Uhr: Provokation? Mahomes erscheint ausgerechnet in Grün Bei einem Mega-Event wie dem Super Bowl stehen selbstverständlich auch die Outfits der Spieler im Mittelpunkt - so auch in New Orleans. Bei der Wahl seiner Klamotten hat Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes eine durchaus spezielle Entscheidung getroffen. Der Spielmacher erschien nämlich in einem grünen Anzug und damit ausgerechnet in der Farbe des Gegners. In den sozialen Netzwerken sorgte dies bereits für Diskussionen.

Sein Gegenüber, Eagles-Signal-Caller Jalen Hurts, kleidete sich derweil von Kopf bis Fuß in Lila.

Update, 9. Februar, 20:30 Uhr: Neue Schriftzüge in den Endzonen enthüllt Bereits vor einigen Tagen wurde bekannt, dass zum ersten Mal seit 2021 beim Super Bowl der Schriftzug "End racism" ("Rassismus beenden") nicht in den beiden Endzonen zu sehen sein wird. Dass diese Entscheidung mit dem erwarteten Besuch von US-Präsident Donald Trump zu tun hat, bestritt die NFL jedoch vehement. Stattdessen wolle die Liga auf die aktuellen Themen in den USA aufmerksam machen. Nun wurden erstmals die neuen Schriftzüge in den Endzonen sichtbar. Auf der Seite der Philadelphia Eagles prangt "Choose love" (Entscheide dich für Liebe") - auf der Seite der Chiefs ist "It takes all of us" ("Es braucht uns alle") zu lesen.

Update, 9. Februar, 18:20 Uhr: Hollywoodstars mit Tunnel-Intro für beide Teams Beim 59. Super Bowl gibt es laut "NFL.com" eine Neuheit. So werden zwei Hollywood-Schauspieler in den Tunneln jeweils die Teams vor dem Einlauf auf das Spielfeld live vorstellen. Bradley Cooper wird dies bei den Eagles übernehmen, Jon Hamm bei den Chiefs.

Update, 9. Februar, 13:24 Uhr: Kelce-Rücktritt? Entscheidung wohl offen Nachdem Travis Kelce zu Beginn der Woche noch angab, definitiv 2025 bei den Kansas City Chiefs spielen zu wollen und einen Rücktritt dementsprechend ausschloss, kommen jetzt erneut Fragen um die Zukunft des Chiefs-Stars auf. Laut NFL-Insider Ian Rapoport ist sich der Tight End doch noch nicht sicher, ob er auch nach dem Super Bowl 2025 gegen die Philadelphia Eagles (ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) weiterspielen wird. Die Entscheidung hänge auch vom Ausgang der Partie ab. Wie es letztlich weitergeht, soll offenbar bis zum Start der Free Agency am 12. März klar sein. Es sei aber möglich, dass das Duell um die Vince Lombardi Trophy seine letzte Partie ist.

Update, 9. Februar, 9:40 Uhr: Randy Moss feiert TV-Comeback vor Super Bowl Der langjährige NFL-Superstar Randy Moss, der Anfang Dezember öffentlich über seine Krebserkrankung sprach, feiert am Super Bowl Sunday sein Comeback im TV. Der ehemalige Wide Receiver, der beim Sender "ESPN" als Analyst tätig ist, ließ diese Rolle zuletzt ruhen und fokussierte sich stattdessen auf seine Gesundheit. Beim "Sunday NFL Countdown" vor dem NFL-Endspiel zwischen Kansas City Chiefs und Philadelphia Eagles (heute Nacht ab 0:30 Uhr im Liveticker auf ran.de) wird er nun wieder dabei sein. In Week 13 hatte Moss zunächst auf seinem "Instagram"-Kanal und später auch in der Sendung "Sunday NFL Countdown" über seinen körperlichen Zustand gesprochen. "Während der gesamten Urlaubswoche hat euer Junge mit etwas im Inneren gekämpft", betonte Moss, während er zwischen seinen Kollegen Alex Smith und Rex Ryan sitzt. Und weiter: "Ich bitte alle Gebetsverfechter, mir und meiner Familie in diesen schweren Zeiten ihre segnenden Hände aufzulegen."

