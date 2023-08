Tampa Bay Buccaneers: Baker Mayfield – mehr "Do or Die" geht nicht

NFC South: Die Prognose

In einer sehr umkämpften Division können sich die Falcons am Ende dank ihres Laufspiels und einer verbesserten Defensive durchsetzen. Die Saints landen auf dem zweiten Platz, dicht gefolgt von den Buccaneers, bei denen eine defensive Top-Saison nicht ausreicht, um die Schwächen der Offensive aufzufangen. Das Schlusslicht bilden die Panthers, die den womöglich talentiertesten Kader stellten - aber gut Ding will Weile haben.

• 1. Atlanta Falcons

• 2. New Orleans Saints

• 3. Tampa Bay Buccaneers

• 4. Carolina Panthers