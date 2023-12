Trent Brown: Beste Wünsche an Cunningham, Seitenhieb an die Patriots

Anzeige

Nachdem Malik Cunningham zu den Baltimore Ravens gewechselt ist, schickte ihm Patriots-Star Trent Brown eine besondere Botschaft.

Malik Cunningham hat bei den Baltimore Ravens eine neue Chance bekommen. Der 25-jährige Quarterback, der in diesem Jahr als ungedrafteter Free Agent zu den New England Patriots gelangte, unterzeichnete einen Vertrag bei den Baltimore Ravens.

Trent Brown, der Offensive Tackle der Patriots, sendete dem jungen Passgeber die besten Wünsche und verpasste seinem Arbeitgeber dabei einen Seitenhieb. "Blühe dort auf, wo dein Talent respektiert wird", schrieb Brown.

Cunningham stand bei den Patriots überwiegend im Practice Squad. Am 14. Oktober wurde der Spielmacher in den aktiven Kader befördert, um bei dem Spiel bei den Las Vegas Raiders im Kader zu stehen. Cunningham kam dabei sogar zum Einsatz, verzeichnete aber keinen Passversuch und wurde einmal gesackt. Zehn Tage später ist er zurück in den Practice Squad geschickt worden.