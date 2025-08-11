2. Bundesliga - Streit bei Holstein Kiel eskaliert: Fans boykottieren Catering - "Es reicht"

Bei Holstein Kiel hängt der Haussegen nach dem Fehlstart in der 2. Bundesliga schief. Allerdings hat das nicht nur sportliche Gründe, sondern auch mit den hohen Catering-Preisen zu tun.

In der 2. Bundesliga hat Absteiger Holstein Kiel einen Fehlstart in die Saison 2025/26 hingelegt.

Die "Störche" liegen nach zwei Partien noch ohne Punkt auf Rang 17, nur Fortuna Düsseldorf startete noch schlechter in die neue Spielzeit. Neben den sportlichen Problemen stößt den Fans aber auch abseits des Platzes so einiges auf.

Nachdem zuletzt eine erneute Preis-Erhöhung des Caterers für das Holstein-Stadion bekannt wurde, forderte die Kieler Fanszene rund um das Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (0:2) zum Boykott des Caterers "Budenzauber" auf.