Basketball-Bundesliga live auf joyn

BBL Saison 2025/26: MLP Academics Heidelberg - Basketball Löwen Braunschweig - Joyn zeigt ausgewählte Spiele im kostenlosen Stream

  • Aktualisiert: 04.12.2025
  • 21:13 Uhr
  • ran.de

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen. ran gibt alle wichtigen Informationen zum Wettbewerb.

Die Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL) hat begonnen und geht in die 60. Spielzeit. Als Titelverteidiger gehen die Basketballer des FC Bayern München in die neue BBL-Spielzeit.

Für die Münchner ist sogar der Titel-Hattrick möglich, denn der FC Bayern krönte sich auch schon 2024 zum deutschen Basketball-Meister.

Auf Joyn könnt ihr jede Woche ein Spiel der BBL im kostenlosen Livestream verfolgen.

ran gibt alle wichtigen Informationen zum Start der Saison 2025/26 in der Basketball-Bundesliga (BBL).

Mateo Seric (MLP Academics Heidelberg, 21) mit Ball, GER, FC Bayern Basketball vs. MLP Academics Heidelberg, Basketball, easycredit Basketball Bundesliga, 6. Spieltag, Saison 2025 2026, 03.11.2025,...

MLP Academics Heidelberg – Basketball Löwen Braunschweig: BBL am 07.12. ab 16:30 Uhr im Livestream auf Joyn

Ausgewählte Top-Spiele der BBL live und kostenlos auf Joyn streamen.

BBL 2025/26 im kostenlosen Joyn-Stream: Welches Spiel wird heute übertragen?

  • Begegnung: MLP Academics Heidelberg – Basketball Löwen Braunschweig
  • Wettbewerb: BBL, 9. Spieltag
  • Datum und Uhrzeit: 07. Dezember 2025, 16:30 Uhr
  • Spielort: SNP dome, Heidelberg

BBL-Saison 2025/26 live: Welche Teams sind mit dabei?

Auch in der BBL-Saison 2025/26 sind 18 Mannschaften am Start und kämpfen um den Meistertitel bzw. gegen den Abstieg aus Deutschlands höchster Basketball-Spielklasse.

Alle teilnehmenden Teams gibt es hier in der Übersicht!

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele auch im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen?

Ja! Jede Woche wird in der Saison 2025/26 ein Spiel der Basketball-Bundesliga über Joyn im Livestream übertragen.

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Free-TV verfolgen?

Ja, ausgewählte Spiele der BBL-Saison 2025/26 werden im Free-TV übertragen, unter anderem von Welt TV und auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern.

Das Wichtigste zur Basketball-Bundesliga in Kürze

  • Spielplan der BBL

  • Tabelle der BBL

BBL-Saison 2025/26 live: Kann ich die Spiele im Livestream verfolgen?

Ja, neben dem kostenlosen Livestream von Joyn gibt es auch bei Bild und Sportbild Übertragungen von BBL-Begegnungen im Stream. Alle Spiele der Saison könnt ihr hingegen bei Dyn verfolgen. Für diesen Streamingdienst ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

BBL
05.12.2025
20:00
Fitness First Würzburg Baskets
Würzburg
Fitness First Würzburg Baskets
-:-
EWE Baskets Oldenburg
Oldenburg
EWE Baskets Oldenburg
06.12.2025
18:30
Science City Jena
Jena
Science City Jena
-:-
Ratiopharm Ulm
Ulm
Ratiopharm Ulm
06.12.2025
20:00
MHP RIESEN Ludwigsburg
Ludwigsburg
MHP RIESEN Ludwigsburg
-:-
VET-CONCEPT Gladiators Trier
Trier
VET-CONCEPT Gladiators Trier
06.12.2025
20:00
Telekom Baskets Bonn
Bonn
Telekom Baskets Bonn
-:-
NINERS Chemnitz
Chemnitz
NINERS Chemnitz
07.12.2025
15:00
SC RASTA Vechta
Vechta
SC RASTA Vechta
-:-
Hamburg Towers
Towers
Hamburg Towers
07.12.2025
15:00
FC Bayern München
München
FC Bayern München
-:-
SYNTAINICS MBC
Mitteld. BC
SYNTAINICS MBC
07.12.2025
16:30
MLP Academics Heidelberg
Heidelberg
MLP Academics Heidelberg
-:-
Basketball Löwen Braunschweig
Braunschweig
Basketball Löwen Braunschweig
07.12.2025
18:00
ALBA BERLIN
ALBA
ALBA BERLIN
-:-
SKYLINERS
Frankfurt
SKYLINERS
08.12.2025
20:00
Bamberg Baskets
Bamberg
Bamberg Baskets
-:-
ROSTOCK SEAWOLVES
Rostock
ROSTOCK SEAWOLVES
