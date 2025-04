Für die Bayern, die im DBB-Pokal im Halbfinale gescheitert sind, bleibt als Titelchance nur noch die Meisterschaft in der Bundesliga; dabei hatte der FCBB nach tollem Saisonstart in der EuroLeague lange auf Kurs für die direkte Playoff-Qualifikation gelegen.

Der Kampf um den Titel in der europäischen Königsklasse findet in den kommenden Wochen somit ohne deutsche Beteiligung statt, Alba Berlin war nach einer enttäuschenden Spielzeit als Hauptrundenletzter ausgeschieden.

In der zweiten Hälfte fehlte Führungsspieler Edwards weiter spürbar - keiner seiner Teamkollegen um die deutschen Nationalspieler Nick Weiler-Babb, Johannes Voigtmann und Andreas Obst schaffte es, die Partie an sich zu reißen. Real hielt den Vorsprung lange Zeit bei rund 20 Punkten und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.

Edwards fehlt auch im Saisonendspurt der BBL

Bayern-Star Edwards hatte im Laufe der Saison in der EuroLeague mit einer durchschnittlichen Punktzahl von 20,5 pro Spiel geglänzt. Für seine Leistung wurde er am Freitag in das All-EuroLeague First Team berufen.

Wegen seiner Verletzung wird er dem Team jedoch "in den nächsten Wochen" fehlen, wie der Meister wenige Stunden vor dem Spiel mitteilte. In den kommenden Tagen werde die Situation des 27-Jährigen "fortwährend neu bewertet".