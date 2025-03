Weltmeister Deutschland testet seine Form gut zweieinhalb Wochen vor Beginn der Basketball-EM (27. August bis 14. September) gegen Slowenien und NBA-Superstar Luka Doncic.

Das Vorbereitungsspiel findet am 10. August in der SAP Arena in Mannheim (17.30 Uhr) statt, das gab der DBB am Freitag bekannt.

Slowenien, Europameister von 2017, ist ein möglicher Vorrundengegner der deutschen Mannschaft beim Turnier in Riga/Lettland, Tampere/Finnland, Limassol/Zypern und Kattowitz/Polen.