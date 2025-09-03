Brisante Vorwürfe in der NBA: Umgingen die Los Angeles Clippers bei Superstar Kawhi Leonard den Salary Cap?

Schwerwiegende Vorwürfe gegen die Los Angeles Clippers: Die NBA-Franchise soll die "Salary Cap" genannte Gehaltsobergrenze der Basketball-Liga bewusst umgangen haben.

Superstar Kawhi Leonard habe zusätzlich zu seinem regulären Gehalt 28 Millionen Dollar für einen Job erhalten, den er nicht ausführte - das berichtete der gut vernetzte Journalist Pablo Torre in seinem Podcast "Pablo Torre Finds Out" am Mittwoch. Die NBA teilte laut dem TV-Sender ESPN mit, Kenntnis von dem Bericht erlangt und eine Ermittlung eingeleitet zu haben.

Der Journalist zitierte in seinem Bericht juristische Dokumente, denen zufolge Leonard über eine inzwischen insolvente Firma namens Aspiration bezahlt wurde, für die der Clippers-Besitzer und bekannte US-Milliardär Steve Ballmer als Investor fungierte. Leonard soll neun Monate nach der Unterschrift seines Spielvertrags (176,3 Millionen Dollar in vier Jahren) einen Werbevertrag unterschrieben haben - letztlich aber nie für die Firma geworben haben.