Das DBB-Team steht bei der Basketball-EM 2025 in Lettland nach einem Arbeitssieg über Portugal im Viertelfinale. Auch der Gegner steht mit Slowenien schon fest. Auf wen kann Deutschland bis zum möglichen Finale treffen?

Bei der Basketball-EM 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen geht es nun in die heiße Phase und auch die deutsche Nationalmannschaft ist noch mit dabei im Kampf um den Titel.

Zuletzt kämpfte sich das DBB-Team im Achtelfinale gegen Portugal nach starkem Finish mit 85:58 in die Runde der letzten Acht und darf nun vom EM-Triumph träumen.

Im Viertelfinale bekommen es die DBB-Stars um Kapitän Dennis Schröder in der lettischen Hauptstadt Riga mit Slowenien zu tun. Dort ist Luka Doncic von den Los Angeles Lakers der absolute Superstar und führte das Team auch zuletzt zu einem 84:77-Erfolg im Achtelfinale gegen Italien.

ran zeigt nun den möglichen Weg Deutschlands bis ins Finale bei der Basketball-EM 2025.