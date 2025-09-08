Anzeige
Basketball-EM 2025

Basketball-EM 2025 heute live: Deutschlands mögliche Gegner bis zum Endspiel - Turnierbaum der K.o.-Runde

  • Aktualisiert: 09.09.2025
  • 08:15 Uhr
  • ran.de

Das DBB-Team steht bei der Basketball-EM 2025 in Lettland nach einem Arbeitssieg über Portugal im Viertelfinale. Auch der Gegner steht mit Slowenien schon fest. Auf wen kann Deutschland bis zum möglichen Finale treffen?

Bei der Basketball-EM 2025 in Lettland, Finnland, Zypern und Polen geht es nun in die heiße Phase und auch die deutsche Nationalmannschaft ist noch mit dabei im Kampf um den Titel.

Zuletzt kämpfte sich das DBB-Team im Achtelfinale gegen Portugal nach starkem Finish mit 85:58 in die Runde der letzten Acht und darf nun vom EM-Triumph träumen.

Im Viertelfinale bekommen es die DBB-Stars um Kapitän Dennis Schröder in der lettischen Hauptstadt Riga mit Slowenien zu tun. Dort ist Luka Doncic von den Los Angeles Lakers der absolute Superstar und führte das Team auch zuletzt zu einem 84:77-Erfolg im Achtelfinale gegen Italien.

ran zeigt nun den möglichen Weg Deutschlands bis ins Finale bei der Basketball-EM 2025.

Inhalt

Basketball-EM 2025: Auf wen trifft Deutschland im EM-Viertelfinale?

Das DBB-Team spielt am Mittwoch, 10. September 2025, um 20:00 Uhr im EM-Viertelfinale in der Xiaomi Arena von Riga gegen Slowenien (zum Liveticker).

Zuvor setzte sich Deutschland im Achtelfinale mit 85:58 gegen Portugal durch und qualifizierte sich so für die Runde der letzten acht Teams. Die Slowenen um ihren Superstar Luka Doncic von den Los Angeles Lakers behaupteten sich derweil im Achtelfinale mit 84:77 gegen Italien.

Basketball: Auf wen könnte Deutschland im EM-Halbfinale treffen?

Sollte Deutschland im Viertelfinale gegen Slowenien gewinnen, wartet im Halbfinale ein Duell gegen Finnland oder Georgien. Das Viertelfinale zwischen Finnland und Georgien findet ebenfalls am 10. September statt (ab 16:00 Uhr im Liveticker).

Auf wen könnte das DBB-Team im EM-Finale treffen?

Schlägt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft im Viertelfinale Slowenien und anschließend im Halbfinale entweder Finnland oder Georgien, stünden Schröder und Co. im Endspiel um den Titel.

Beim Finale am 14. September 2025 könnte Deutschland aus aktueller Sicht auf diese vier möglichen Gegner treffen: Die Türkei, Polen, Litauen oder Griechenland.

Basketball-EM 2025: Der Turnierbaum bis zum Finale

Achtelfinale:

  • 6. September: Türkei - Schweden 85:79
  • 6. September: Deutschland - Portugal 85:58
  • 6. September: Litauen - Lettland 88:79
  • 6. September: Serbien - Finnland 86:92
  • 7. September: Polen - Bosnien-Herzegowina 80:72
  • 7. September: Frankreich - Georgien 70:80
  • 7. September: Italien - Slowenien 77:84
  • 7. September: Griechenland - Israel 84:79

Viertelfinale:

Halbfinale:

  • 12. September: Sieger Viertelfinale 1 - Sieger Viertelfinale 2
  • 12. September: Sieger Viertelfinale 3 - Sieger Viertelfinale 4

Spiel um Platz 3:

  • 14. September: Verlierer Halbfinale 1 - Verlierer Halbfinale 2 (16:00 Uhr)

Finale:

  • 14. September: Sieger Halbfinale 1 - Sieger Halbfinale 2 (20:00 Uhr)
