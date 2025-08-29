Anzeige
Basketball-EM 2025: Feueralarm schockt deutsche Basketballer vor Schweden-Spiel

  • Aktualisiert: 29.08.2025
  • 11:47 Uhr
  • SID

Nach dem Auftaktsieg bei der Basketball-EM sorgte ein Vorfall im deutschen Teamhotel für Aufsehen. Mitten in der Nacht kam es im DBB-Lager zum Alarm.

Ein Feueralarm im Teamhotel der deutschen Basketballer hat vor dem zweiten EM-Gruppenspiel für Aufregung gesorgt. Am frühen Freitagmorgen um kurz vor 1.00 Uhr ging in der Herberge der Weltmeister im finnischen Tampere ein Alarm los, wie ein Video auf dem Instagram-Kanal von MagentaSport zeigt. Daraufhin verließen Spieler der deutschen und schwedischen Nationalmannschaft das Hotel.

Feuerwehrautos mit Blaulicht waren vor Ort, letztlich lag jedoch ein Fehlalarm vor und die Teams konnten in ihre Zimmer zurückkehren. Im Hotel Tampere Torni, das fußläufig von der Nokia Arena liegt, residieren neben Schweden und Deutschland auch die Mannschaften aus Litauen, Großbritannien und Montenegro.

Die Deutschen treffen in der Gruppe B am Freitag (ab 12:30 Uhr im Liveticker) auf die Schweden.

