Anzeige
Basketball-EM

Basketball-EM 2025 heute live: TV-Übertragungen und Livestreams - Spielplan, deutsche Gegner, Tabelle, Achtelfinale

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 14:09 Uhr
  • ran.de

Die Basketball-EM 2025 steht an. Der amtierende Weltmeister Deutschland peilt eine Medaille an. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Spiele live im TV, Stream und Ticker verfolgen könnt.

Die Basketball-EM 2025 startet am 27. August und endet mit dem Finale am 14. September 2025.

Auf ran.de finden Sie alle Informationen zu Free-TV-Übertragungen, Livestreams, Liveticker und Highlights. Verfolgen Sie die deutsche Nationalmannschaft mit Dennis Schröder und Franz Wagner in Tampere (Finnland) und die Finalrunde in Riga (Lettland). Von der Gruppenphase bis zum Finale – hier gibt’s alles zu Spielplan, Übertragungen und Tickets!

Anzeige
Anzeige

Inhalt

Wo läuft die Basketball-EM 2025? Free-TV und Livestream im Überblick

Die EuroBasket 2025 begeistert Fans in vier Ländern (Finnland, Lettland, Polen, Zypern) mit Top-Teams wie Deutschland, Serbien und Frankreich.

Hier sind Ihre Übertragungsoptionen:

Free-TV: RTL überträgt alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale live.

Livestream:

  • ran.de und Joyn: Kostenlose Highlights zu ausgewählten Spielen.
  • RTL+: Livestreams der Deutschland-Spiele und ausgewählter Partien (kostenpflichtig).
  • MagentaSport: Alle 76 Spiele der EM live, Deutschland-Spiele kostenlos, weitere Spiele im Abo (ab 4,95 €/Monat)

. Liveticker: Echtzeit-Updates, Statistiken und Highlight-Videos zu allen Spielen auf ran.de.

Anzeige
Anzeige

Basketball-EM 2025 Spielplan: Deutschland in Gruppe B und in der K.o.-Phase

Die EM startet am 27. August 2025 mit der Gruppenphase. Deutschland spielt in Gruppe B in Tampere (Finnland) gegen Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Finnland. Die besten vier Teams jeder Gruppe erreichen die nächste Runde in Riga. Hier die Spiele der deutschen Mannschaft (MESZ):

  • 27. August 2025, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Montenegro
  • 29. August 2025, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Schweden
  • 30. August 2025, 12:30 Uhr: Deutschland vs. Litauen
  • 1. September 2025, 15:30 Uhr: Deutschland vs. Großbritannien
  • 3. September 2025, 19:30 Uhr: Deutschland vs. Finnland
  • 6. September 2025, 14:15 Uhr: Deutschland Portugal (Achtelfinale)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Basketball-EM, Tabellen: Hier steht Deutschland in der Gruppe

Gruppe B
#MannschaftMannschaftMannschaftSp.SNPunkteDiff.Pkt.
1DeutschlandDeutschlandDeutschlandGER550529:36516410
2LitauenLitauenLitauenLTU541431:393389
3FinnlandFinnlandFinnlandFIN532426:406208
4SchwedenSchwedenSchwedenSWE514403:418-156
5MontenegroMontenegroMontenegroMNE514378:455-776
6GroßbritannienGroßbritannienGroßbritannienGBR514354:484-1306
  • Achtelfinale
Anzeige

Deutschland bei der Basketball-EM 2025: Kader und Ziele

Unter dem neuen Bundestrainer Álex Mumbrú zielt Weltmeister Deutschland auf eine Medaille. Der Kader umfasst NBA-Stars wie Dennis Schröder (Sacramento Kings), Franz Wagner und Tristan Da Silva (Orlando Magic), sowie Weltmeister wie Isaac Bonga, Andreas Obst und Johannes Voigtmann.

Isaiah Hartenstein (Oklahoma City Thunder) fehlt wegen Achillessehnenproblemen.

Anzeige

Basketball-EM 2025: Tickets für Tampere und Riga

Tickets für die Gruppenphase in Tampere (Nokia Arena) und die Finalrunde in Riga (Xiaomi Arena) sind über die offizielle FIBA-Plattform (fiba.basketball) erhältlich.

Basketball-EM: So kommt ihr an Tickets für die EuroBasket 2025

Anzeige

Finalrunde und Finale der Basketball-EM 2025

Die Finalrunde (Achtelfinale bis Finale) findet in Riga (Lettland) statt. Das Achtelfinale beginnt am 6. September 2025, das Finale am 14. September 2025 um 21:00 Uhr (MESZ). RTL überträgt ausgewählte K.o.-Spiele und das Finale im Free-TV, MagentaSport alle Spiele live. Auf ran.de gibt’s Liveticker, Highlights und Analysen.

Anzeige

FAQ: Häufig gestellte Fragen zur Basketball-EM 2025

Welcher Sender überträgt die Basketball-EM 2025? RTL zeigt Deutschland-Spiele, K.o.-Spiele und das Finale im Free-TV. MagentaSport überträgt alle Spiele live.

Wo kann ich die Basketball-EM kostenlos streamen? Deutschland-Spiele kostenlos auf MagentaSport, Highlights auf ran.de.

Wann spielt Deutschland bei der EM 2025? Erstes Spiel am 27. August 2025 gegen Montenegro um 15:30 Uhr.

Wo gibt es Tickets für die EM 2025? Über fiba.basketball oder DBB-Fanreisen (fans.basketball-bund.de).

Wer sind die Favoriten der EM 2025? Deutschland, Serbien, Frankreich und Spanien zählen zu den Top-Teams

Auch interessant: Basketball-EM: Verletzungsschock für Deutschland!

Und: Finnland vs. Deutschland live: Basketball-EM - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Mehr News und Videos zum Basketball
imago images 1065777901
News

Kommentar: Deutschland muss sich jetzt bedingungslos hinter Dennis Schröder stellen

  • 04.09.2025
  • 12:24 Uhr
2211862985
News

Salary Cap umgangen? Schwere Vorwürfe gegen die Clippers

  • 04.09.2025
  • 08:12 Uhr
imago images 1065997078
News

Deutsche EM-Erfolge lassen Dennis Schröder kalt

  • 04.09.2025
  • 05:56 Uhr
Gruppensieg für Türken um Sengün (l.)
News

Basketball-EM: Niederlage für Serbien - Türkei Gruppensieger

  • 03.09.2025
  • 22:40 Uhr
Stark gegen Finnland: Isaac Bonga
News

DBB-Team holt Gruppensieg: Jetzt wartet dieser Gegner

  • 03.09.2025
  • 22:17 Uhr
Schröder führte die Deutschen vorzeitig ins Achtelfinale
News

"Stop Racism!": Solidarität mit Schröder vor EM-Spiel

  • 03.09.2025
  • 19:30 Uhr
Lisboa führt Portugal ins Achtelfinale
News

Basketball-EM: Portugal möglicher deutscher Achtelfinalgegner

  • 03.09.2025
  • 17:37 Uhr
Nikola Vucevic tritt zurück
News

Nach EM-Aus: Montenegriner Vucevic hört auf

  • 03.09.2025
  • 16:34 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 03.09.2025
  • 15:51 Uhr
imago images 1065922833
News

Finnland vs. Deutschland heute live: Basketball-EM - Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

  • 03.09.2025
  • 15:42 Uhr